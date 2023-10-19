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Военное обозрение

Индия планирует обзавестись орбитальной космической станцией к 2035 году

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Источник изображения: topwar.ru

В годы холодной войны две сверхдержавы – СССР и США - соперничали в космическом пространстве. Однако за последние десятилетия произошло много изменений, количество космических держав становится всё больше.

Одной из стран, успешно осваивающих космос, является Индия. Глава индийского правительства Нарендра Моди отметил необходимость и дальше развивать космические программы страны. Кроме того, Моди дал указание департаменту космических исследований заняться созданием первой индийской обитаемой орбитальной станции.

Сообщается, что эта станция должна быть готова к 2035 году. Помимо этого, у индийцев есть и другой амбициозный проект – высадить на Луну первых индийских космонавтов к 2040 году.

Напомним, что в этом году Индия успешно провела две крупные космические миссии – «Чандраян-3» и «Адитья Л-1». Первая была связана с посадкой в июле индийского аппарата на Луну, а вторая – с запуском в сентябре космической автономной станции для изучения Солнца.

В ходе своей встречи с представителями департамента космических исследований Моди также обсудил и более близкий по времени космический проект «Гаганьян». Это проект первой индийской пилотируемой космической миссии, которую планируют запустить в 2025 году. Обсуждались и вопросы, связанные с освоением ближайших к Земле планет – Марса и Венеры.

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Страны
Индия
Россия
США
Проекты
Луна
Марс
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