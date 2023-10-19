В России спроектировали бронированный топливозаправщик на базе "Арматы"

Специалисты военной академии предлагают использовать разработку при подвозе и заправке горючим технических средств в районах ведения активных боевых действий

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева спроектировали бронированный топливозаправщик на базе универсальной гусеничной платформы Т-15 "Армата", который позволяет доставить горючее на передний край даже под огнем тяжелого вооружения противника. Об этом говорится в описании полезной модели к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Цистерна для горючего и технологическое оборудование установлены и жестко зафиксированы внутри бронированного корпуса российской бронированной машины на базе тяжелой универсальной гусеничной платформы Т-15 "Армата". <...> Особенность бронирования данного топливозаправщика заключается в расположении экипажа с органами управления в изолированной бронекапсуле, отделенной от остальной части бронированной переборкой. Отсек моторно-трансмиссионного отделения также отделен бронированной переборкой от технологического оборудования. Предположительно, это делает бронированный топливозаправщик необычайно живучим даже в случае множественных повреждений брони", - говорится в документе.

Разработчики предлагают использовать для многослойной брони новую бронесталь с керамическими вставками. "Броня с керамическими вставками поглощает энергию снаряда за счет разрушения керамического элемента и на перемещение остальных керамических элементов в плоскости брони, что приводит к преобразованию осевого ударного импульса в импульс в плоскости брони", - пояснили они.

Специалисты военной академии предлагают использовать бронированный топливозаправщик в Вооруженных силах РФ или других силовых структурах при подвозе и заправке горючим технических средств в районах ведения активных боевых действий с использованием противником крупнокалиберного или другого тяжелого вооружения.