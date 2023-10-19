"Худшая ошибка США". Названа настоящая жертва конфликта на Украине

Затягивая конфликт на Украине, США вредят своим интересам, пишет RS. Они рискуют принести в жертву Европу, экономика которой уже серьезно пошатнулась из-за кризиса. А ведь именно процветание ЕС – важнейшая основа американской власти и влияния в мире, напоминает автор статьи.

Анатоль Ливен

Чем дольше США будут способствовать затягиванию вооруженного конфликта, тем больше будет угроз для их стратегических трансатлантических интересов.

Идя своим нынешним политическим курсом, Соединенные Штаты рискуют принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американское политическое руководство просто обязано осознать эту опасность.

Случись такое, и это будет одна из худших стратегических сделок за всю историю США. Не Украина, а Западная и Центральная Европа более 100 лет находятся в центре жизненно важных американских интересов на европейском континенте. Более того, если Западной Европе и Евросоюзу будет нанесен серьезный ущерб, это лишит Украину всех шансов на демократическое процветание и стабильность в будущем, так как это зависит прежде всего от связей с ЕС, а не с США.

Сегодня все говорит о том, что украинское контрнаступление провалилось. Добилась Украина немногого, а потери понесла колоссальные. И нет никаких реальных оснований надеяться на ее более существенные успехи в будущем году, если учесть соотношение военных и экономических сил Украины и России.

Сталкиваясь с такой реальностью, американский истэблишмент все чаще официально и неофициально говорит о бессрочных поставках оружия и военной поддержке Украины (хотя никаких гарантий нет, поскольку одна из фракций Республиканской партии выступает против). Многие проводят аналогию с Израилем, который развивается как процветающая и надежно защищенная квази-демократия, оставаясь в состоянии замороженного конфликта и неразрешенных территориальных споров с соседями.

Есть множество причин, по которым эту аналогию можно назвать исключительной глупостью, и это далеко не только страшные события последних дней. Среди них тот факт, что, если бы Сирия была Россией, Израиль не был бы Израилем. Иными словами, если бы Израиль граничил не с бедной и дезорганизованной страной, у которой ВВП и технический потенциал во много раз меньше, а с ядерной державой, чей ВВП в 14 раз превышает израильский, он бы ни в коем случае не смог развиваться как успешная и процветающая демократия. А США ни в коей мере не смогут постоянно защищать Украину в бесконечном вооруженном конфликте с Россией.

Но, пожалуй, самое важное здесь то, что авторы идеи бессрочной помощи полностью игнорируют ее последствия для Европы и для американских интересов в Европе. Это не имело бы существенного значения, будь европейские страны экономически успешными и политически стабильными. Но это далеко не так, и таких успехов и стабильности у них становится все меньше.

В самом эпицентре изначального Евросоюза рушится либерально-демократическая политика. Италией правит радикальное консервативное правительство. Опросы общественного мнения во Франции указывают на то, что, если бы сегодня там состоялись выборы, на них с большим отрывом победила бы Марин Ле Пен. В Швеции происходит нечто невероятное для тех, кто жил во времена долгой и скучной шведской социал-демократии: там зовут на помощь армию, которая сегодня борется с жестокими бандами наркоторговцев из числа иммигрантов, а радикальная националистическая партия "Шведские демократы" занимает второе место по числу сторонников.

Но прежде всего стоит рассказать о Германии, без которой стабильный и успешный Евросоюз невозможен. Вот что пишет немецкий историк Тарик Сирил Амар (Tarik Cyril Amar):

"Германии приходится платить зловещую цену за свою приверженность западной политике в отношении России и Китая. Мы полагали, что первой под бременем экономического напряжения в условиях военного времени прогнется Россия. Но что если первой споткнется Германия? Немцы обеспокоены состоянием своей экономики, не доверяют элите, полагая, что она отдает предпочтение иностранным интересам. Они разочаровались в ценностях и методах центристов. Такая картина хорошо знакома и вызывает серьезный дискомфорт".

Прошедшие в этом месяце выборы в землях Бавария и Гессен продемонстрировали резкий рост популярности правых националистических партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Свободные избиратели". По данным социологических опросов, АдГ сегодня занимает второе место по уровню поддержки в масштабах всей страны, отставая от ХДС, но опережая социал-демократов, и намного обгоняя зеленых и либералов.

До настоящего времени все традиционные партии из немецкого мейнстрима единодушно отказывались вступать в коалицию с АдГ. Но если популярность этой партии будет и дальше расти, такой подход станет неприемлемым. Либо ХДС придется сформировать правящую коалицию с АдГ (ХСС уже сделал это в Баварии с партией "Свободные избиратели"), либо всем основным партиям придется создавать постоянные коалиции, чтобы не пустить АдГ во власть.

Второй вариант напоминает последние годы существования Веймарской республики. При таком развитии событий радикальные партии наверняка еще больше усилятся, так как критикам государственной политики будет не к кому примкнуть. Самое радикальное предложение состоит в том, чтобы назвать АдГ неонацистской партией и запретить ее. Но это вызовет массовые протесты, и сторонники "Альтернативы" могут прибегнуть к насилию. В любом случае Германию, похоже, ждет длительный период глубокой политической нестабильности и поляризации.

Изначальные причины популярности АдГ и похожих на нее партий Европы кроются в страхе населения перед массовой миграцией и во враждебном отношении к централизации Евросоюза (и к возникающим там порой диктаторским тенденциям). Но степень поддержки существенно возросла еще и из-за углубления экономической рецессии, в которую Германия погрузилась из-за увеличения цен на энергоресурсы вследствие вооруженного конфликта на Украине. Экономические успехи Германии в последние десятилетия объясняются в основном дешевыми, крупными и надежными поставками российского газа.

Благодаря этим поставкам удавалось скрывать усиливающиеся структурные дефекты немецкой экономики, но кризис вывел их на свет. К этому добавилось окончание периода бурного роста в Китае и экономическая война против этой страны под предводительством США. В результате сейчас пошли вполне серьезные разговоры о деиндустриализации Германии. Если это на самом деле произойдет, политические, социальные, культурные и психологические последствия будут катастрофическими. Возрождение национального самосознания немцев после 1945 года происходило в основном благодаря "экономическому чуду", промышленному среднему классу и вере в превосходство немецкой модели сотрудничества между трудом и капиталом. Если такая вера разрушится, мы можем стать свидетелями общенационального нервного срыва.

Нескончаемый и наполовину замороженный конфликт на Украине серьезно усилит экономический спад в Германии и в Европе в целом, а также приведет к политическим беспорядкам. А если на это наложатся повторяющиеся кризисы на Ближнем Востоке, восстановить устойчивость цен на энергоресурсы будет просто невозможно. На Украине в ходе конфликта будут неизбежно вспыхивать серьезные сражения, а это может привести к новым победам России. Над миром нависнет постоянная угроза непреднамеренного столкновения России и НАТО, которое легко может перерасти в ядерную войну. Нетрудно себе представить, что случится с доверием бизнеса в Европе.

Сегодня в США появилась новая тенденция, когда американцы поздравляют себя с тем, что им в результате вооруженного конфликта на Украине удалось подчинить Европу американской стратегии. Но они недооценивают угрозу Европе и американским интересам на континенте. Это в основном внутренняя угроза, ставшая результатом смертоносной смеси из экономического застоя, неконтролируемой миграции и политического экстремизма. Ее еще больше усугубили боевые действия на Украине. Если такие тенденции сохранятся, Европу разобьет экономический и политический паралич.

Экономическое процветание и либеральная демократия в Европе – это важнейшая основа американской власти и влияния в мире. Следовательно, это важнейший национальный интерес США. Без них экономическое могущество США серьезно ослабнет, а по престижу демократии будет нанесен мощный удар. Америке нет никакого смысла представлять себя лидером демократии в Азии, если она потерпит неудачу в Европе.

Соединенные Штаты участвовали в двух мировых и в одной холодной войне в Европе, чтобы мощные западноевропейские экономики не попали под власть враждебной великой державы. Лет 10 тому назад ни один американец даже подумать не мог о том, что с Украиной случится такое. Следовательно, если американские аналитики считают, что Украина не сможет одержать победу, Вашингтон ради Европы и ради важнейших интересов США должен приложить все усилия для скорейшего достижения мира.