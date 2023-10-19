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Вестник Мордовии

Украинских неонацистов уничтожают танки Т-90А с "красными глазами"

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российские Т-90А отличаются от других танков, участвующих в СВО, тем, что имеют "красные глаза" - комплексы оптико-электронного подавления "Штора".

Это оборудование не только нейтрализует определенные типы вражеского управляемого вооружения, но и фиксирует работы лазерных дальномеров и целеуказателей. Эффективность этой разработки была оценена еще в Сирии.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Как сообщает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), боевая машина была задействована на Марьинском направлении. По некоторым данным, у него имеется система "Волнорез", которая глушит каналы наведения FPV-дронов.

На крышу его башни также водрузили "козырек" - специальный защитный экран, а для проделывания проходов в минных полях установили колейный минный трал.



В ходе своего выезда под огнем боевиков формирований киевского режима он подорвал несколько заложенных противником в землю "сюрпризов".

При этом его 125-мм пушка посылала по позициям врага один снаряд за другим, также работал спаренный 7,62-мм миномет. Необандеровцы попытались поразить Т-90А противотанковой управляемой ракетой, но у них ничего не вышло.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Успешно выполнив задание, бесстрашный экипаж, прикрывшись непроницаемым аэрозольным облаком, вернулся в свое расположение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
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