Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российские Т-90А отличаются от других танков, участвующих в СВО, тем, что имеют "красные глаза" - комплексы оптико-электронного подавления "Штора".

Это оборудование не только нейтрализует определенные типы вражеского управляемого вооружения, но и фиксирует работы лазерных дальномеров и целеуказателей. Эффективность этой разработки была оценена еще в Сирии.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Как сообщает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), боевая машина была задействована на Марьинском направлении. По некоторым данным, у него имеется система "Волнорез", которая глушит каналы наведения FPV-дронов.

На крышу его башни также водрузили "козырек" - специальный защитный экран, а для проделывания проходов в минных полях установили колейный минный трал.

В ходе своего выезда под огнем боевиков формирований киевского режима он подорвал несколько заложенных противником в землю "сюрпризов".

При этом его 125-мм пушка посылала по позициям врага один снаряд за другим, также работал спаренный 7,62-мм миномет. Необандеровцы попытались поразить Т-90А противотанковой управляемой ракетой, но у них ничего не вышло.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Успешно выполнив задание, бесстрашный экипаж, прикрывшись непроницаемым аэрозольным облаком, вернулся в свое расположение.