Военный эксперт заявил о готовности российских систем ПВО к ракетам ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже приспособились к новым ракетам ATACMS, переданным недавно США Украине, так как они по многим характеристикам совпадают с ракетами «Точка-У», разработанными еще в советский период. Об этом в среду, 18 октября, рассказал в беседе с «Известиями» военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Украина применяет эти средства поражения для ударов по мирному населению, и поэтому был обстрелян Бердянск. Но, так как наша противовоздушная оборона не раз сбивала ракеты «Точка-У», здесь комплексы с поставленной задачей справились хорошо», — заявил он.

Кнутов пояснил, что особенность полета этих ракет заключается в том, что они летят по баллистической траектории. С одной стороны, эти траектории предсказуемые и комплексы ПВО способны вычислить точку встречи достаточно точно, но с другой стороны, ракета может подниматься на достаточно большую высоту, где не каждая зенитная ракетная система справится с поражением ракеты ATACMS. Поэтому приходится перехватывать на нисходящей траектории, где скорость ракеты возрастает, отметил он.

«В свое время с подобными задачами лучше всего справлялись зенитные ракетные комплексы «Бук-М3». Но на сегодняшний день у нас есть еще комплекс и С-300В4, и С-300ПМ2, и комплексы С-400. В свое время было доработано программное обеспечение и по комплексам «Точка-У» стреляли даже «Панцири», — заявил военный историк.

Кроме того, Кнутов обратил внимание, что первые же обстрелы ракетами ATACMS начались не по военным объектам, а по гражданским. Это, по его словам, говорит о тактике террора, которую проводит киевский режим и поддерживает Вашингтон.

Ранее, 17 октября, стало известно, что Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Киева, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS.

В тот же день The Wall Street Journal сообщила, что небольшое количество ATACMS было тайно отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Ракеты имеют меньшую дальность полета, чем максимально возможная в 300 км.

CNN отметил, что тайными поставками дальнобойных ракет ATACMS Украине США рассчитывали застать Россию врасплох. Так как обычно Вашингтон объявляет о поставках вооружений Украине, однако в отдельных случаях не раскрывает эту информацию, как это было с ракетами HARM.

Ранее во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли первый удар американской ракетой большой дальности ATACMS. В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ракеты ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области. Тогда же в распоряжении «Известий» появились кадры обломков сбитой в зоне СВО американской ракеты ATACMS.

В начале октября бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что ракеты ATACMS, даже если и будут переданы Киеву, не дадут ВСУ преимущества на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.