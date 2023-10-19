Выход в открытый космос астронавтов NASA и ЕКА состоится не ранее декабря

Его отложили из-за утечки охладителя из резервного радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука"

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Выход астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Лорал О’Хары и астронавта Европейского космического агентства Андреаса Могенсена в открытый космос, отложенный ранее из-за утечки теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" Международной космической станции, состоится не ранее декабря. Об этом сообщило NASA.

"Руководство решило отложить этот выход в космос до декабря, пока они изучают обстоятельства утечки охладителя из запасного радиатора, которая уже прекратилась", - говорится в его заявлении.

Изначально выход в космос О’Хары и Могенсена должен был состояться 12 октября, затем его перенесли на 19 октября и впоследствии отложили на неопределенный срок.

9 октября в Роскосмосе сообщили об утечке теплоносителя из внешнего контура радиатора модуля "Наука". Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.

Позже специальный корреспондент ТАСС, замначальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщил, что утечка теплоносителя не отразилась на жизни экипажа, никакие эксперименты не откладывались.