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ТАСС

Институт РАН импортозаместил иностранные приборы в телескопе "Спектр-УФ"

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Спутник "Спектр-УФ"
Космический телескоп "Спектр-УФ".
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

Все вопросы импортонезависимости решены, следует из доклада директора ИНАСАН Михаила Сачкова

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) успешно заменили английско-испанские приборы в комплексе научной аппаратуры (КНА) космической обсерватории "Спектр-УФ" на отечественные. Об этом сообщил ТАСС директор ИНАСАН Михаил Сачков в рамках конференции "Ультрафиолетовая Вселенная - 2023".

"В научной аппаратуре у нас острой проблемой были приемники излучения. С приемниками излучения мы решили вопрос, заместив предполагавшиеся ранее английско-испанские детекторы в блоке камер поля (предназначены для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом и оптическом участках спектра - прим. ТАСС) на российские", - сказал Сачков.

Как следует из доклада директора ИНАСАН, в комплексе научной аппаратуры "Спектра-УФ" отсутствуют технологические и организационные проблемы, а вопросы импортозамещения и импортонезависимости решены. "Ритмичное финансирование позволит изготовить КНА к 2028-2029 году", - также говорится в презентации.

"Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Головной организацией является Институт астрономии РАН.

Изначально основным партнером по проекту выступала Испания, а именно компания SENER. Она должна была поставить летные образцы приемников излучения для дальнего ультрафиолета блока камер поля. Поставка приборов была запланирована на август 2020 года, но несколько раз откладывалась - в том числе в связи с пандемией коронавируса.

Всероссийская научная конференция "Ультрафиолетовая Вселенная - 2023" посвящена астрономическим наблюдениям в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра. Конференция проходит с 16 по 19 октября под эгидой Российской академии наук в честь празднования ее 300-летия.

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Страны
Испания
Россия
Проекты
2020-й год
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