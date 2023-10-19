Солдаты без удачи: на Украине воюют две тысячи иностранных наемников

В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ

Российской армии на Украине противостоят около 2 тыс. иностранных наемников, большая часть из них сконцентрирована на запорожском направлении. Об этом говорится в аналитической записке, составленной в Минобороны (имеется в распоряжении «Известий»). С начала СВО на Украину приезжали боевики из 88 государств. Больше всего — из Польши и США. В их программах подготовки участвует большое количество частных военных компаний. Эксперты отмечают, что времена массового наплыва наемников прошли, и объясняют это высокими потерями — по данным авторов аналитической записки, с февраля 2022 года более 5 тыс. боевиков уничтожены, почти столько же покинуло страну.

Больше всего наемников — из Польши

В настоящее время на Украине действует около 2 тыс. иностранных наемников. Об этом говорится в аналитической записке Минобороны РФ, с содержанием которой ознакомились «Известия». Подлинность документа изданию подтвердили три источника в военном ведомстве.

Согласно приведенным данным, всего с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,7 тыс. добровольцев из 88 государств. Более 5,4 тыс. боевиков были уничтожены, 5,3 тыс. уехали обратно. В настоящее время на Украине находятся 1940 наемников, указывается в документе.

Больше всего «солдат удачи» приехало из Польши — более 2,7 тыс. человек. На втором месте США — свыше тысячи. По 900 человек прибыло из Грузии и Канады, по 700 — из Белоруссии, Великобритании и Румынии.

Фото: REUTERS/Kish Kim Источник изображения: iz.ru

О присутствии на Украине иностранных наемников регулярно говорят руководство Минобороны РФ и Владимир Путин. Так, в июне этого года, глава государства рассказал, что в зоне СВО воюют польские наемники, которые несут большие потери, хотя и скрывают их. В июле Владимир Путин отметил, что иностранные наемники несут значительные потери «из-за своей глупости». По его словам, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, должна знать о том, что там происходит. 15 сентября президент в очередной раз заявил, что российские военные фиксируют наличие в рядах украинских войск иностранных наемников и инструкторов, некоторые из них попали в плен совсем недавно.

В российском Минобороны неоднократно заявляли, что наемники в случае пленения не имеют права на статус комбатантов и могут подвергнуться уголовному преследованию.

— Конечно, они не имеют права на статус комбатантов, — пояснил в беседе с «Известиями» бывший замминистра иностранных дел России, экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Они же не носят украинскую униформу. И даже если и носят, всё равно это наемники. А на этот счет есть конвенция по борьбе с наемничеством, там всё написано — что у них никакого статуса быть не может.

25 мая 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу приводил данные, что на тот момент на Украине действовало свыше 2,5 тыс. иностранных наемников. По словам главы военного ведомства, они участвуют в карательных акциях и боевых действиях. «Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», — рассказал он. По словам Шойгу, это приводит к эскалации конфликта и затягивает его.

Батальоны солдат удачи

В аналитической записке говорится, что из наемников в составе «Интернационального легиона обороны Украины» (ИЛОУ) сформированы четыре пехотных батальона численностью 300–400 человек каждый, а также батальоны специального назначения.

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko Источник изображения: iz.ru

Есть в составе этого формирования и подразделения, укомплектованные по национальному признаку: батальоны им. Номана Челебиджихана (признан в РФ террористической организацией) и «Крым» (крымские татары), батальоны им. Джохара Дудаева и им. Шейха Мансура (чеченцы), «Нормандская бригада» (выходцы из Канады и США), Dark Angels (британцы), Marksman (грузины), полк им. Кастуся Калиновского и отряд им. Ильи Литвина (белорусы), легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) , «Русский добровольческий корпус» (перебежчики из России) и другие. Кроме того, иностранные наемники есть и в кадровых соединениях ВФУ.

Больше всего приехавших из-за границы боевиков — 1,3 тыс. — воюет в составе группировки войск «Хортица». Она действует на запорожском направлении, где с начала лета разгораются самые ожесточенные бои. Согласно документу, 340 человек находятся в составе группировки «Таврия», до 300 боевиков — в группировке «Запад», более 200 — в группировке «Север», более 170 человек входят в подразделения группировки «Одесса».

Как боевики попадают на Украину

По данным авторов доклада, для вербовки добровольцев активно привлекаются частные военные компании. Среди них — Academy, Cubic, Darkhorse Benefits, Dean Corporation, Forward Observation Group, Hyperion Services, Sons of Liberty International, а также польские — ASBS Othago и European Security Academy.

— Тем самым американское государство здесь формально ни при чем, — пояснил военный эксперт Андрей Фролов. — В случае попадания в плен этот человек, получается, считается нанятым некоей компанией, а не государством. Кроме того, Пентагон не может вербовать иностранных граждан. Иностранного легиона у них нет, а потребность в этом есть. А ЧВК — идеальный вариант для набора не американцев.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach Источник изображения: iz.ru

По мнению эксперта, говорить о росте численности наемников не приходится.

— Судя по всему, те, кто очень сильно хотели, уехали еще год-полтора назад, — полагает Андрей Фролов. — Кто-то убит, кто-то ранен. Мне кажется, численность довольно стабильна, возможно, даже имеет тенденцию к снижению в последние месяцы. Приезд наемников имел массовый характер, когда всё казалось легкой прогулкой, и реклама была. А когда скрывать размер потерь стало невозможно, многие уже три раза подумают, стоит ли туда ехать.

Вербовку активно ведут также правоэкстремистские и неонацист­ские организации из Германии, Испании, Чехии, Британии, Италии, Португалии, говорится в документе.

Кроме того, на полигоне сухопутных войск Польши Бедруско в 275 км к западу от Варшавы с 27 сентября проводятся практические занятия с 130 иностранными добровольцами по огневой, инженерной и медицинской подготовке. При этом отрабатываются вопросы ведения боя в различных условиях обстановки, применения беспилотников и противотанковых ракетных комплексов.

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko Источник изображения: iz.ru

— Это свидетельствует о неприкрытой помощи украинскому режиму, — рассказал «Известиям» Сергей Орджоникидзе. — Я не уверен, что все они — гражданские лица, которые приехали по идеологическим соображениям. Думаю, что многие из них — армейские солдаты и офицеры, которые сменили униформу на одежду наемников. Многие из них — профессионалы, и поехали туда не просто по своей воле, их туда направило правительство. Не все, конечно, но многие из них. Это часть оказания военной помощи Украине. И существенная часть. Они же там не просто кашеварами работают. Руководят средними, мелкими подразделениями, участвуют в подготовке украинских комбатантов и сами участвуют в боевых действиях.

В зарубежной прессе регулярно появляются сообщения о гибели наемников из разных стран. К примеру, 1 октября издание Postimees сообщило о гибели эстонского наемника около города Лиман. А в сентябре британская The Telegraph сообщила, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВФУ, по всей видимости, начали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов.

Роман Крецул

Алексей Рамм