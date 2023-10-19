Войти
Известия.ru

Солдаты без удачи: на Украине воюют две тысячи иностранных наемников

655
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ

Российской армии на Украине противостоят около 2 тыс. иностранных наемников, большая часть из них сконцентрирована на запорожском направлении. Об этом говорится в аналитической записке, составленной в Минобороны (имеется в распоряжении «Известий»). С начала СВО на Украину приезжали боевики из 88 государств. Больше всего — из Польши и США. В их программах подготовки участвует большое количество частных военных компаний. Эксперты отмечают, что времена массового наплыва наемников прошли, и объясняют это высокими потерями — по данным авторов аналитической записки, с февраля 2022 года более 5 тыс. боевиков уничтожены, почти столько же покинуло страну.

Больше всего наемников — из Польши

В настоящее время на Украине действует около 2 тыс. иностранных наемников. Об этом говорится в аналитической записке Минобороны РФ, с содержанием которой ознакомились «Известия». Подлинность документа изданию подтвердили три источника в военном ведомстве.

Согласно приведенным данным, всего с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,7 тыс. добровольцев из 88 государств. Более 5,4 тыс. боевиков были уничтожены, 5,3 тыс. уехали обратно. В настоящее время на Украине находятся 1940 наемников, указывается в документе.

Больше всего «солдат удачи» приехало из Польши — более 2,7 тыс. человек. На втором месте США — свыше тысячи. По 900 человек прибыло из Грузии и Канады, по 700 — из Белоруссии, Великобритании и Румынии.

Фото: REUTERS/Kish Kim

Источник изображения: iz.ru

О присутствии на Украине иностранных наемников регулярно говорят руководство Минобороны РФ и Владимир Путин. Так, в июне этого года, глава государства рассказал, что в зоне СВО воюют польские наемники, которые несут большие потери, хотя и скрывают их. В июле Владимир Путин отметил, что иностранные наемники несут значительные потери «из-за своей глупости». По его словам, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, должна знать о том, что там происходит. 15 сентября президент в очередной раз заявил, что российские военные фиксируют наличие в рядах украинских войск иностранных наемников и инструкторов, некоторые из них попали в плен совсем недавно.

В российском Минобороны неоднократно заявляли, что наемники в случае пленения не имеют права на статус комбатантов и могут подвергнуться уголовному преследованию.

— Конечно, они не имеют права на статус комбатантов, — пояснил в беседе с «Известиями» бывший замминистра иностранных дел России, экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Они же не носят украинскую униформу. И даже если и носят, всё равно это наемники. А на этот счет есть конвенция по борьбе с наемничеством, там всё написано — что у них никакого статуса быть не может.

25 мая 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу приводил данные, что на тот момент на Украине действовало свыше 2,5 тыс. иностранных наемников. По словам главы военного ведомства, они участвуют в карательных акциях и боевых действиях. «Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», — рассказал он. По словам Шойгу, это приводит к эскалации конфликта и затягивает его.

Батальоны солдат удачи

В аналитической записке говорится, что из наемников в составе «Интернационального легиона обороны Украины» (ИЛОУ) сформированы четыре пехотных батальона численностью 300–400 человек каждый, а также батальоны специального назначения.

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Источник изображения: iz.ru

Есть в составе этого формирования и подразделения, укомплектованные по национальному признаку: батальоны им. Номана Челебиджихана (признан в РФ террористической организацией) и «Крым» (крымские татары), батальоны им. Джохара Дудаева и им. Шейха Мансура (чеченцы), «Нормандская бригада» (выходцы из Канады и США), Dark Angels (британцы), Marksman (грузины), полк им. Кастуся Калиновского и отряд им. Ильи Литвина (белорусы), легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) , «Русский добровольческий корпус» (перебежчики из России) и другие. Кроме того, иностранные наемники есть и в кадровых соединениях ВФУ.

Больше всего приехавших из-за границы боевиков — 1,3 тыс. — воюет в составе группировки войск «Хортица». Она действует на запорожском направлении, где с начала лета разгораются самые ожесточенные бои. Согласно документу, 340 человек находятся в составе группировки «Таврия», до 300 боевиков — в группировке «Запад», более 200 — в группировке «Север», более 170 человек входят в подразделения группировки «Одесса».

Как боевики попадают на Украину

По данным авторов доклада, для вербовки добровольцев активно привлекаются частные военные компании. Среди них — Academy, Cubic, Darkhorse Benefits, Dean Corporation, Forward Observation Group, Hyperion Services, Sons of Liberty International, а также польские — ASBS Othago и European Security Academy.

— Тем самым американское государство здесь формально ни при чем, — пояснил военный эксперт Андрей Фролов. — В случае попадания в плен этот человек, получается, считается нанятым некоей компанией, а не государством. Кроме того, Пентагон не может вербовать иностранных граждан. Иностранного легиона у них нет, а потребность в этом есть. А ЧВК — идеальный вариант для набора не американцев.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Источник изображения: iz.ru

По мнению эксперта, говорить о росте численности наемников не приходится.

— Судя по всему, те, кто очень сильно хотели, уехали еще год-полтора назад, — полагает Андрей Фролов. — Кто-то убит, кто-то ранен. Мне кажется, численность довольно стабильна, возможно, даже имеет тенденцию к снижению в последние месяцы. Приезд наемников имел массовый характер, когда всё казалось легкой прогулкой, и реклама была. А когда скрывать размер потерь стало невозможно, многие уже три раза подумают, стоит ли туда ехать.

Вербовку активно ведут также правоэкстремистские и неонацист­ские организации из Германии, Испании, Чехии, Британии, Италии, Португалии, говорится в документе.

Кроме того, на полигоне сухопутных войск Польши Бедруско в 275 км к западу от Варшавы с 27 сентября проводятся практические занятия с 130 иностранными добровольцами по огневой, инженерной и медицинской подготовке. При этом отрабатываются вопросы ведения боя в различных условиях обстановки, применения беспилотников и противотанковых ракетных комплексов.

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Источник изображения: iz.ru

— Это свидетельствует о неприкрытой помощи украинскому режиму, — рассказал «Известиям» Сергей Орджоникидзе. — Я не уверен, что все они — гражданские лица, которые приехали по идеологическим соображениям. Думаю, что многие из них — армейские солдаты и офицеры, которые сменили униформу на одежду наемников. Многие из них — профессионалы, и поехали туда не просто по своей воле, их туда направило правительство. Не все, конечно, но многие из них. Это часть оказания военной помощи Украине. И существенная часть. Они же там не просто кашеварами работают. Руководят средними, мелкими подразделениями, участвуют в подготовке украинских комбатантов и сами участвуют в боевых действиях.

В зарубежной прессе регулярно появляются сообщения о гибели наемников из разных стран. К примеру, 1 октября издание Postimees сообщило о гибели эстонского наемника около города Лиман. А в сентябре британская The Telegraph сообщила, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВФУ, по всей видимости, начали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов.


Роман Крецул

Алексей Рамм

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Германия
Грузия
Испания
Италия
Канада
Литва
Польша
Португалия
Россия
Румыния
США
Украина
Чехия
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
ЧВК
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
20.10.2021
Рейтинговые оценки стран-экспортеров по фактическому объему экспорта ПВН за последние 8 лет (2013-2020 гг.)
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 17:20
  • 56177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.10 17:10
  • 109
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.10 16:19
  • 10
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 19.10 14:49
  • 1
Космонавты осмотрели место утечки на модуле "Наука" с помощью манипулятора ERA
  • 19.10 12:05
  • 1
Военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для поражения личного состава ВСУ в укрытиях
  • 19.10 06:47
  • 19
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.10 06:40
  • 2660
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.10 06:05
  • 2
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 19.10 05:31
  • 70
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 19.10 04:33
  • 1
В России разработали турель "Черная вдова", способную распознавать живую силу и технику
  • 19.10 04:21
  • 1
Что может означать отзыв ратификации Россией Договора о запрещении ядерных испытаний
  • 19.10 04:00
  • 1
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
  • 19.10 01:38
  • 1
Интервью генерального директора Северной верфи
  • 18.10 22:14
  • 0
Какой ВМФ нужен современной России