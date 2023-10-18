Что может означать отзыв ратификации Россией Договора о запрещении ядерных испытаний

Полковник Ходаренок: вопрос ядерных испытаний надо переводить в практическую плоскость

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. За принятие законопроекта 423 депутата проголосовали единогласно. Об истории вопроса и логике дальнейших действий в ядерной сфере - военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован 27 мая 2000 года. Он задумывался как уникальный международно-правовой инструмент, запрещающий любые виды ядерных испытаний.

Однако Договор так и не стал действующим механизмом, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств со значительным потенциалом в ядерной области. Из них наиболее деструктивную позицию занимают США, которые на протяжении многих лет заявляют, что ратификация ДВЗЯИ не получит поддержки в конгрессе США.

Принятие федерального закона не предполагает прекращения (в том числе денонсации), приостановления действия для России ДВЗЯИ либо выхода из него, а позволит отозвать ратификационную грамоту, что является исключительной внутригосударственной компетенцией. Россия при этом продолжит оставаться участником ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.

Испытания ядерного оружия в Советском Союзе проводились в период с 1949 по 1990 год. Всего СССР за этот период провел 715 ядерных испытаний с использованием в общей сложности 969 ядерных устройств (по официальным подсчетам), включая 219 атмосферных, подводных и космических испытаний и 124 испытания в мирных целях.

Большинство испытаний в СССР проходило на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон, 2 ГЦНИИП) и на ядерном полигоне на архипелаге Новая Земля (Государственный центральный полигон № 6, или 6-й ГПЦ МО СССР).

Ряд ядерных взрывов проводился в других местах на территории Советского Союза. Больше всего испытаний ядерного оружия было проведено в 1962 году - 78.

30 октября 1961 года на Новой Земле была взорвана самая мощная в истории водородная бомба - 58-мегатонная «Царь-бомба» на площадке Д-II «Сухой Нос» 6-го ГПЦ. Сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар, а звуковая волна дошла до острова Диксон на расстоянии около 800 километров от точки подрыва бомбы.

11 октября 1961 года на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (в штольне, оборудованной в низкогорном массиве Дегелен) впервые в СССР был осуществлен подземный ядерный взрыв. Всего за время функционирования 2-го ГЦНИИП таких испытаний зафиксировано более 300.

10 октября 1963 года вступил в силу Московский договор «О запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой». Одно из его требований заключалось в том, чтобы после ядерного взрыва в недрах земли не происходило выпадения радиоактивных осадков за пределами государства, осуществлявшего испытания.

С 1949 по 1989 год на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе: 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, 8 высотных); 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из них 215 в штольнях и 128 в скважинах). Семипалатинский полигон был закрыт 29 августа 1991 года.

С 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990 года на ядерном полигоне на архипелаге Новая Земля было проведено 132 ядерных взрыва: 87 атмосферных (в том числе 84 воздушных), 1 наземный (7 сентября 1957 года), 2 надводных (27 октября 1961 года и 22 августа 1962 года), 3 подводных (21 сентября 1955 года, 10 сентября 1957, 23 сентября 1961 года) и 42 подземных.

27 февраля 1992 года президент РФ подписал Указ № 194 «О полигоне на Новой Земле». Этим указом он был определен как Центральный полигон Российской Федерации (ЦП РФ). Поселок Белушья Губа на Новой земле окончательно сформировался как центральный жилой и научный центр архипелага.

Что касается других стран - членов ядерного клуба, то количество проведенных испытаний ядерного оружия между ними распределилось следующим образом.

Соединенные Штаты Америки осуществляли ядерные испытания с 1945 по 1992 год. Официально США провели за этот период 1054 испытания, включая 216 атмосферных, а также испытания ЯО под водой и в космосе. Большинство подрывов ядерных устройств проводилось на полигоне в штате Невада (NTS), на Маршалловых островах в Тихом океане, а также в Атлантическом океане. Десять испытаний проводились в других местах территории США, включая Аляску, Неваду вне испытательного полигона, штаты Колорадо и Нью-Мексико. Последний ядерный взрыв в США был произведен на ядерном полигоне в штате Невада 23 сентября 1992 года.

Китай с 1964 по 1996 год на полигоне возле озера Лобнор в Синцзянь-Уйгурском автономном районе (на северо-западе страны) осуществил 45 испытаний ядерного оружия (23 атмосферных и 22 подземных). Ядерные взрывы прекратились 24 сентября 1996 года, когда КНР подписала Договор о всестороннем запрещении ядерных испытаний. С 2007 года постановлением правительства КНР ядерный полигон Лобнор превращен в туристический объект.

Франция в период с 1960 по 1996 год провела 210 ядерных испытаний. Из них 17 в пустыне Сахара на территории Алжира (в то время французской колонии), 46 атмосферных и 147 наземных и подземных на атоллах Фангатауфа и Муруроа во Французской Полинезии.

Первое ядерное испытание Великобритании произошло 3 октября 1952 года, в ходе операции «Ураган» (Hurricane). Ядерное устройство было взорвано на борту фрегата, установленного на якоре в районе островов Монте-Белло (западная оконечность Австралии). Мощность первого взрыва составила около 25 килотонн. Всего Соединенное Королевство в период с 1952 по 1991 год провело 88 ядерных испытаний.

Израиль никогда не говорил, что владеет ядерным оружием - но и не утверждал обратного. В Иерусалиме отказались подписать «Договор о нераспространении ядерного оружия». Есть сведения, что в 1979 году Израиль провел испытание ядерного устройства в Южной Атлантике.

Начиная с 2006 года испытания ядерного оружия проводит КНДР. Пхеньян на ядерном полигоне Пунгери провел шесть ядерных испытаний - в 2006, 2009, 2013 годах, дважды в 2016 и в 2017 годах.

Индия свое первое ядерное устройство подорвала еще в 1974 году. 11 и 13 мая 1998 года Нью-Дели на полигоне в 45 км к северо-западу от города Покхран произвел пять подземных ядерных взрывов, официально признал себя ядерной державой, но через два дня после этого заявил об отказе от дальнейших испытаний.

Сразу после проведения ядерных испытаний Индией Пакистан на полигоне Чагай взорвал 28 мая 1998 года под землей сразу пять бомб, а 30 мая еще одну. С тех пор 28 мая в Исламабаде празднуют как «День величия»

Среди представителей отечественного экспертного сообщества мнения по вопросам возобновления Россией испытаний ядерного оружия разделились. Одни за то, чтобы их немедленно начать, другие - дожидаться аналогичного шага со стороны Соединенных Штатов Америки.

Какую пользу может извлечь Россия

Далее по этой проблеме я могу изложить только свое мнение.

Для начала напомним, что в западных средствах массовой информации периодически распространяется информация, что ядерное оружие России представляет собой «ржавый меч» советской эпохи, а ракеты, изготовленные еще во времена СССР, стремительно устаревают. То есть по мнению наших недоброжелателей все отечественное ядерное оружие, образно говоря, покрылось мхом, лишайниками и на бомбах возникли заросли кустарника.

Периодически озвучиваются данные, что по целому ряду естественных причин сложное оружие с течением времени утрачивает свои изначальные свойства настолько, что возникают весьма серьезные сомнения в его срабатывании, если дело до того дойдет.

В ряде западных источников подчеркивается, что ядерные боеприпасы, в отличие от обычных бомб и снарядов, нельзя положить на склад и забыть, пока не пришла в них нужда. Причина - постоянно идущий внутри ядерных зарядов процесс, в результате которого меняется изотопный состав заряда, и он быстро деградирует.

В этих СМИ особо подчеркивается, что срок эксплуатации старых советских ядерных зарядов для боеголовок ракет давно истек, и Москва не имеет плутония, чтобы сделать новые. Из старого советского плутония их не изготовить, так как в нем, как и у плутония в боеголовках, необратимо изменился изотопный состав.

Возникает вопрос - как отвечать на подобные инсинуации? Аналогичными текстами, но строго научного характера? Есть все основания полагать, что вряд ли подобный ответ будет для недоброжелателей убедительным.

В этой связи вполне реальным представляется односторонний выход из моратория на испытания ядерного оружия, причем без оглядки на Соединенные Штаты, то есть вне зависимости от того, начнет Пентагон ядерные испытания собственных перспективных боезарядов или не начнет.

К примеру, берется партия ядерных боеприпасов, изготовленных в определенный период. Скажем, 152-мм снаряды с термоядерной начинкой. Из них один снаряд подрывается на полигоне. На основании результатов испытаний составляется акт и о готовности этой партии боеприпасов к боевому применению, и о продлении сроков эксплуатации. Все вышеперечисленное относится и к другим типам боеголовок - боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, авиационным бомбам свободного падения, ядерным минам, ядерным боевым частям крылатых ракет и т. д.

Другого, более надежного способа проверить готовность ядерного арсенала России к боевому применению, наверное, нет. И разного рода сверхкритические технологии и суперкомпьютеры в этом плане далеко не полноценная замена реальным испытаниям ядерного оружия. И особо эта проблема имеет отношение к разработке перспективных боезарядов (а таковые, как известно, ведутся). Как их можно принимать на вооружение без реальных испытаний?

В качестве вывода можно сказать так - вопрос о возобновлении испытаний ядерного оружия следует переводить в ближайшее время в практическую плоскость. И делать это надо без оглядки на Вашингтон. Таково веление времени.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок