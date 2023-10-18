«Хотели застать русских врасплох». Киев тайно ударил ракетой ATACMS

Зеленский подтвердил первое применение Украиной американских ракет ATACMS

Киев получил от Вашингтона дальнобойные ракеты ATACMS, подтвердил Владимир Зеленский. Их уже использовали для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске. По данным американских СМИ, ракеты оснащены кассетной боевой частью, а тайные поставки должны были «застать русских врасплох». Вашингтон около года отказывался передавать Украине эти ракеты, опасаясь эскалации конфликта. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Украина во вторник, 17 октября, впервые применила против российских сил американские ракеты большой дальности ATACMS, сообщила газета Wall Street Journal. По данным издания, «небольшое количество» ракет дальностью до 160 км было тайно поставлено Киеву в последние дни.

Как сообщает WSJ, ракеты использовались при ударе Вооруженных сил Украины по российским аэродромам вблизи Бердянска и Луганска. Информацию подтвердило также издание Politico.

Как сообщает The New York Times, переданная Киеву версия ракеты оснащена кассетными боеприпасами - они запрещены конвенцией от 2008 года, однако ни США, ни Украина и Россия не являются ее участниками. До этого Вашингтон уже объявлял о поставках Киеву таких снарядов.

Украина и Россия подтвердили

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале также заявил о получении Украиной ATACMS. Он написал, что аэродром Бердянска «был поражен именно ими».

Президент страны Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил эту информацию.

«Сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом [США Джо] Байденом выполняются. Выполняются очень точно - «атакамсы» себя показали», - сказал он.

О применении Украиной дальнобойных ракет заявили и в РФ. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов опубликовал фотографии снарядов, обнаруженных на месте обстрела аэродрома Бердянска. По его словам, там нашли «кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS».

Экс-глава «Роскосмоса», члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил, что на снимках запечатлен поражающий элемент ATACMS. Он заявил, что каждая ракета несет кассетную боевую часть, «которая нашпигована 275 боевыми элементами M74».

«Сегодня ночью Вооруженные силы Украины ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS», - заключил он.

Застать врасплох

Телеканал CNN со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц сообщил, что поставки ракет были тайными, так как Вашингтон хотел «застать русских врасплох».

«Русские знают о радиусе действия ракет, и США были обеспокоены тем, что они уберут технику и вооружение за пределы досягаемости до того, как ракеты смогут быть использованы», - говорится в материале.

Как отмечает CNN, ранее Соединенные Штаты уже осуществляли тайные поставки: в августе 2022 года Пентагон признал, что без предупреждения отправил на Украину высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM.

Секретную передачу ATACMS в американском министерстве обороны не прокомментировали, переадресовав все вопросы об этом украинскому профильному ведомству. В последние недели на вопрос о потенциальной передаче Киеву снарядов министр обороны США Ллойд Остин отвечал, что Вашингтону «нечего объявлять» - по данным источников CNN, такая формулировка была «осознанным выбором слов».

В конце сентября текущего года американский канал NBC со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон и Киев «кулуарно» договорились о поставке «небольшой» партии ATACMS во время визита Владимира Зеленского в США. Журнал New Yorker в октябре также писал о достижении соглашения о передаче ракет.

При этом официальных объявлений о поставках не было. Украина просила ATACMS у США почти год, однако в Белом доме опасались, что передача этих ракет приведет к эскалации конфликта.

Семен Сонный