«Русский мангал» стал мировым стандартом для танков.

Созданная в России защита танка получает распространение по всему миру

Израильские военные начали защищать свои танки Merkava от дронов с помощью «мангала», который рассеивает кумулятивную струю от взрыва над башней. В России эта технология поставлена на поток – и новая техника выходит защищенной уже с завода. Танки с «мангалами» стали появляться по всему миру, в том числе в Индии и Китае. В чем особенность такой защиты и почему она так быстро получила широкое распространение?

Армия обороны Израиля по примеру российских войск начала устанавливать на свои танки Merkava дополнительную защиту в виде антидроновых "мангалов", которые представляют собой металлические "козырьки" и решетки над башнями. Как отмечается в отраслевом Telegram-канале "Военный осведомитель", "в данных козырьках явно проглядывается единообразие, что говорит об оперативной подготовке общих чертежей как минимум в рамках одного соединения, их сварку на месте из того, что было под рукой, и установку на танки".

После масштабного нападения 7 октября боевиков ХАМАС Израиль только за первые сутки войны мог потерять не менее шести танков Merkava (в том числе новейшей модификации Mk.4) и около двух десятков бронетранспортеров. Такие данные приводил финский военный эксперт Эмиль Кастехельми. Стоимость танка в новейшей модификации составляет около 3,5 млн долларов.

Израиль создавал свои танки специально для борьбы с повстанческими группами, вооруженными переносными гранатометами и ПТРК. Машины оснащены передовой системой активной защиты "Трофи", однако на одном из видео бойцы ХАМАС сбросили на этот танк боеприпас с коптера, в результате чего машина загорелась.

В России технология установки "мангалов" на танки поставлена на поток. Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" штатно оснащает ими танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Варианты модернизированных танков демонстрировались на форуме "Армия-2023". Такие же "мангалы" устанавливаются на российские БМП, артиллерийские самоходки и БТР. Стандартизированный "мангал" не мешает экипажу покинуть машину в случае ее поражения – боковые секции навеса представляют собой гибкую противокумулятивную сетку, которую при необходимости можно легко отклонить в сторону.

По данным турецкого специализированного портала SavunmaSanayiST.com, в России придумали подобные защитные конструкции по итогам второй карабахской войны, в ходе которой стоящие на вооружении армии Азербайджана дроны уничтожали армянскую бронетехнику. Впервые такие экраны появились у танков Т-72М1 правительственных войск Сирии еще до начала спецоперации на Украине.

Как пояснял РИА "Новости" информированный источник, "стандартизированный навес разработан с учетом кустарных конструкций, которые танкистами ВС РФ создавались самостоятельно для защиты крыши башни от дронов, а также анализа эффективности этих кустарных навесов в боевых эпизодах".

"Заводской навес не содержит элементов динамической защиты, так как они имеют большую массу и создавали бы излишнюю нагрузку на башню, но за счет многослойной конструкции обеспечивает эффективное разрушение кумулятивной струи боеприпасов, которые применяются сегодня по бронетехнике на мини-дронах", – рассказал собеседник.

В госкорпорации "Ростех" заявили агентству, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО". "Конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. Раньше бойцы делали подобные навесы кустарным способом. Теперь новые танки серийно оснащаются защитными решетками", – сообщили в корпорации.

Козырек в виде решетчатого экрана высотой до полуметра приваривается к башне танка. Беспилотник или легкая ракета "Байрактара", попадая в экран, выпускает кумулятивную струю, которая рассеивается, не доходя до корпуса танка, тем самым не наносится урона технике и экипажу. Как пишет "Российская газета", "мангалы" начали использовать зарубежные армии.

В социальных сетях появились изображения "обрешеченного" основного боевого танка Китая Type 99А. Ранее такие же защитные козырьки получили индийские танки Т-90С Bhishma.

Эксперты согласны, что на данный момент "мангалы" – это наиболее эффективная защита от дронов, причем в крайнем случае ее можно установить прямо на месте. Как отмечает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, "ничего другого против беспилотников, атакующих сверху, нет". По его словам, данная технология действительно могла появиться по итогам анализа событий второй карабахской войны осенью 2020 года. "Раньше явно такого не было, потому что никогда еще не применялось столько беспилотников", – подчеркнул эксперт.

"С появлением кумулятивных выстрелов к гранатометам или противотанковых управляемых ракет конструкции подобного рода начали применять в целом ряде армий. Современные военные конфликты привели к тому, что эти "мангалы" применяются сейчас везде", – отмечает Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Такая решетка – это элементарное средство защиты брони танка от прямого контакта кумулятивного заряда или дрона. Это наиболее простое и в ряде случаев помогающее решение.

Оно не гарантирует полностью отсутствие каких-либо воздействий, но считается достаточно эффективным. То, что Израиль начал сейчас использовать подобного рода конструкции, говорит о том, что возможность атак ХАМАС с применением элементарных квадрокоптеров с зарядами оценивается как весьма вероятная", – добавил собеседник.

"Широкое применение "мангалов" российская армия начала в зоне спецоперации на Украине. Это эффективное и недорогое средство для защиты от беспилотников, которые атакуют танк сверху. Данная технология получит распространение, потому что доработка танка возможна прямо на месте, необязательно делать это на заводе", – считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

При этом военный эксперт подчеркивает, что установленная на заводе защита более эффективная. По мнению Храмчихина, раз "мангалы" нужны "всем и везде", то танки должны оборудоваться ими по умолчанию.

Андрей Резчиков