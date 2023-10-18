Первые испытания «сердца» ПД-35 превзошли ожидания

В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) состоялись первые испытания газогенератора авиадвигателя ПД-35 Объединенной двигателестроительной корпорации, самого большого двигателя в истории современной России. Испытания прошли в условиях, имитирующих работу полноразмерного двигателя, и показали хорошую сходимость полученных параметров газогенератора с проектными данными. Они дали разработчикам двигателя и специалистам ЦИАМ важную информацию и опыт, который будет использоваться в ходе дальнейшей разработки и доводки семейства двигателей на базе испытанного газогенератора.

«Первые испытания газогенератора ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров превзошли ожидания. Разрабатываемая Объединенной двигателестроительной корпорацией силовая установка будет настоящим гигантом – в нашей стране таких авиадвигателей еще не было. Диаметр его вентилятора – 3,1 метра, тяга – 35 тонн. В ходе испытаний имитировалась работа полноразмерного двигателя. Для этого специалисты ЦИАМ создали уникальное стендовое оборудование и ПО», – сообщили в Ростехе.

По глубине проработки, количеству создаваемых стендовых систем, числу измерений испытания оказались беспрецедентными. Оценивалось свыше 1500 параметров: давление, температура, усилия, расходы топлива и масла, напряжения, вибрации, пульсации давлений и многое другое.

Размеры газогенератора обуславливают огромную теплоотдачу в масло, поэтому для обеспечения его работы на всех имитируемых режимах особое внимание было уделено созданию стендовой маслосистемы. Испытатели ЦИАМ синхронизировали ее со сложной системой воздухообеспечения, состоящей из 13 подводов и 4 отводов воздуха.

Количество, масштаб, сложность работ в совокупности с высокими требованиями заказчика к точности поддержания параметров потребовали новых подходов и к управлению стендовыми системами. Специально для испытаний в ЦИАМ было разработано индивидуальное программное обеспечение для централизованного управления системами и контроля их параметров.