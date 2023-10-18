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ТАСС

Россия в ООН призвала не дать Украине совершить провокации с токсинами

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Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН.
Источник изображения: AP Photo/ Craig Ruttle

По словам российского дипломата Константина Воронцова, "ответственность за химинтоксикацию территории Украины несет не только киевский режим"

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Россия призывает страны - члены ООН повлиять на киевские власти и не допустить проведения ими провокаций с использованием токсинов и использования химвеществ в военных целях. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Призываем государства-члены оказать влияние на киевский режим и принять меры по недопущению провокаций с токсинными химикатами и использования вооруженными формированиями Украины химически опасных объектов в военных целях", - сказал он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Как отметил российский дипломат, "ответственность за химинтоксикацию территории Украины несет не только киевский режим". "Для нас не являются секретом действия стран Запада, включая секретные перемещения на территорию Украины химических веществ, в том числе вещества "Би-зет", шрапнельных боеприпасов, предназначенных для применения химвеществ, а также средств защиты от них, антидотов, с целью проведения провокации с использованием токсинных химикатов", - указал он.

Помимо этого, Воронцов подчеркнул несостоятельность "голословных обвинений России в нарушении КЗХО (Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении - прим. ТАСС), готовности осуществить химпровокации на территории Украины". "На основе данных Минобороны России мы регулярно информируем Техсекретариат ОЗХО о разрабатываемых киевским режимом планах по проведению химпровокаций и использованию вооруженными формированиями украинских националистов объектов химпромышленности при ведении боевых действий. Каждое свое заявление, в отличие от западных стран, мы подтверждаем фактами", - констатировал он. 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
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