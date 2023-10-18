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ТАСС

Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью полета 165 км

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Источник изображения: South Korean Defense Ministry via Getty Images

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отметил, что "мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности"

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Недавно США предоставили Украине [ракеты] ATACMS, чья дальность составляет до 165 км, - сказала она. - Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности". 

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Страны
США
Украина
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