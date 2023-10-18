Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью полета 165 км

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отметил, что "мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности"

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Недавно США предоставили Украине [ракеты] ATACMS, чья дальность составляет до 165 км, - сказала она. - Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности".