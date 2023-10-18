Война на Ближнем Востоке изменила баланс сил в пользу России и Китая

Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь.

WSJ: война на Ближнем Востоке усилила позиции России и Китая

Война между Израилем и ХАМАС повлияла на глобальный баланс сил, пишет WSJ. Конфликт истощает ресурсы американцев и европейцев, ослабляет давление на Россию и одновременно с этим открывает новые возможности перед Китаем.

Москва и Пекин стремятся оседлать волну солидарности с палестинцами и воспользоваться тем, что американцы вынуждены отвлечься на решение других вопросов

Дубай– Война между Израилем и ХАМАС не просто грозит общерегиональным конфликтом. Она также влияет на глобальный баланс сил, истощает ресурсы американцев и европейцев, ослабляет давление на Россию и одновременно с этим открывает новые возможности перед Китаем.

Предсказать долгосрочные последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке трудно. Это зависит прежде всего от того, сумеет ли Израиль в конечном счете достичь своей заявленной цели по уничтожению ХАМАС как главной военно-политической силы в секторе Газа. Еще один важный вопрос заключается в том, смогут ли дипломатические отношения Израиля в регионе и глобальные позиции его западных сторонников выдержать растущее число жертв среди гражданского населения сектора Газа и надвигающийся ужас городской войны в густонаселенном анклаве.

Между тем война, развязанная ХАМАС, который 7 октября совершил жестокое нападение на израильские города и деревни, убив около 1400 тысяч человек, в основном мирных жителей, оборачивается благом для главных геополитических соперников Америки. Китай, Россия и Иран уже давно стремятся подорвать международную систему, поддерживаемую Соединенными Штатами, и теперь они пользуются тем, что Америка переключила свое внимание на решение других проблем.

"То, что мы сейчас наблюдаем, является частью изменений в мировом порядке, –сказал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб (Alexander Stubb), который в настоящее время баллотируется на пост президента Финляндии.– Когда Соединенные Штаты оставляют пустое место во власти, кто-нибудь обязательно пытается этот вакуум заполнить".

Разумеется, Соединенные Штаты уже вернулись на Ближний Восток, выполняя свою функцию незаменимого партнера Израиля и ключевых арабских стран посредством челночной дипломатии и военного развертывания. Эти шаги пользуются поддержкой обеих американских партий и помогают рассеять часть изоляционистских настроений, которые набирают силу последние несколько лет.

Тем не менее, пока внимание Вашингтона сосредоточено на Ближнем Востоке, Россия, скорее всего, является наиболее очевидным бенефициаром распространяющегося хаоса. Указывая на растущее число жертв среди палестинцев –по последним данным, уже погибло около 2750 человек, – Москва упивается тем, что она называет лицемерием западных правительств, которые довольно вяло критикуют действия Израиля в секторе Газа, если вообще критикуют.

Президент России Владимир Путин сравнил осаду сектора Газа израильскими силами с осадой своего родного города Санкт-Петербург, называвшегося тогда Ленинградом, во время Второй мировой войны. То есть, в сущности, Путин приравнял израильтян к нацистам. Подобные высказывания, резко контрастирующие с некогда теплыми отношениями Путина с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, являются частью дипломатических усилий России, стремящейся выставить себя лидером глобального движения против "неоколониализма" Запада.

"Любой конфликт, который отвлекает внимание от Украины, во многих смыслах играет на руку России, –сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.– Русские крайне заинтересованы, чтобы конфликт в Израиле тянулся как можно дольше. Это станет победой для русских на Украине как в тактическом, так и в стратегическом плане, и это укрепит их позиции против западного мира".

Китай тоже выразил палестинцам поддержку так, как он не делал десятилетиями. Его некогда теплые связи с Израилем подорваны. Несмотря на неоднократные заявления Пекина о необходимости борьбы с терроризмом, звучавшие в тот момент, когда он притеснял уйгуров в Синьцзяне, к большому разочарованию Израиля, Китай демонстративно воздерживается от употребления слова "терроризм" в описаниях нападения ХАМАС, – хотя в ходе него четыре гражданина Китая были убиты и еще трое были взяты в заложники, о чем сообщили израильские власти.

"Суть проблемы в том, что справедливость по отношению к палестинскому народу так и не была восстановлена", – заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в своем первом публичном выступлении с тех пор, как вторжение ХАМАС спровоцировало войну.

По словам экспертов, поскольку Пекин готовится к возможному столкновению с Соединенными Штатами за будущее Тайваня, Китай извлекает выгоду из того, что сейчас внимание Вашингтона снова переключилось на Ближний Восток.

"Для Китая важны его собственные интересы. Самое главное для Пекина –это отношения с США и то, каким образом Китай может ослабить Соединенные Штаты и их репутацию, –сказал Антуан Бонда (Antoine Bondaz), эксперт по Китаю парижского Фонда стратегических исследований.– Они попытаются выставить Соединенные Штаты фактором нестабильности, а Китай – фактором мира. Цель Китая – представить себя развивающимся странам как альтернативу, как более привлекательную альтернативу".

Кроме того, война, развязанная ХАМАС, также наносит удар по главному азиатскому сопернику Китая – по Индии, которая за последние годы успела заметно сблизиться с Израилем. В сентябре Индия и Соединенные Штаты объявили о планах по созданию транзитного коридора, соединяющего Индию, Ближний Восток и Европу, который пройдет через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль и станет альтернативой китайскому проекту "Один пояс, один путь". Но война в секторе Газа сорвала переговоры о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией – являющихся ключевым элементом плана, –и теперь их будущее туманно.

"Индия вложила много средств в Ближний Восток в целом, особенно в Израиле и в ключевых арабских странах, таких как ОАЭи Саудовская Аравия, – сказал Ашок Малик (Ashok Malik), председатель индийской программы в организации Asia Group и бывший политический советник Министерства иностранных дел Индии.– Нормализация отношений между прогрессивными арабскими странами, которые стремятся использовать экономические и технологические возможности для дальнейшей модернизации, и Израилем как часть более широкого процесса нормализации на Ближнем Востоке, безусловно, является тем, к чему стремится Индия, – и ради новых деловых возможностей, и в качестве более масштабного политического конструкта".

Что касается европейских стран, то для многих из них – помимо обострения региональной напряженности и отвлечения внимания от Украины – эскалация войны между Израилем и ХАМАС может спровоцировать энергетический кризис, поскольку она способна нанести ущерб ближневосточным альтернативам российской нефти и газу.

Кровопролитие на Ближнем Востоке также заключает в себе риск новой волны насилия со стороны исламистских группировок внутри европейских стран, как это произошло во время кампании по борьбе против "Исламского государства"*, развернутой в 2014–2017 годах. В минувшие выходные на улицах крупных европейских столиц прошли массовые пропалестинские митинги, и некоторые протестующие открыто поддерживали цель ХАМАС – уничтожение Израиля.

"Всякий раз, когда нечто столь интенсивное происходит в секторе Газа или в Израиле, это сказывается на Европе, –сказал Тома Гомар (Thomas Gomart), директор Французского института международных отношений. –То, что мы сейчас наблюдаем, –это наложение и переплетение различных театров действий.Какой из них станет главным для Европы в ближайшие годы? Будет ли это Ближний Восток? Будет ли это Украина? Кавказ? Проблемы с Ираном? Текущее обострение кризисов просто поразительно, и это значит, что Европе предстоит жесткая адаптация".

Россия, безусловно, рассчитывает, что внимание Запада отвлечется от Украины. Если границы войны на Ближнем Востоке расширятся и она охватит Ливан, а затем, возможно, Иран и даже непосредственно Соединенные Штаты, и без того сокращающиеся запасы военной помощи, предназначенной Украине, могут стать еще более скудными – и Киев признает такую опасность.

"Если конфликт [на Ближнем Востоке] будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться, – сказал в интервью газете "Украинская правда" глава военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. – Но, если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы".

Пока что лишь малая доля военной помощи, которую Соединенные Штаты направляют Израилю, пересекается с той помощью, в которой нуждается Украина. Израиль попросил прежде всего ракеты-перехватчики для своей противоракетной системы "Железный купол", которой у Украины нет, в то время как Украина нуждается в первую очередь в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах. В целом Израиль активно применяет свои мощные военно-воздушные силы, тогда как на Украине авиация играет ограниченную роль. В ходе 50-дневного вторжения Израиля в сектор Газа в 2014 году израильская армия выпустила всего 19 тысяч разрывных 155-миллиметровых снарядов –такое количество боеприпасов Украина расходует всего за одну неделю.

"Силы обороны Израиля во многом представляют собой вооруженные силы западного образца, обладающие огромной огневой мощью воздушного базирования, –объяснил Франц-Стефан Гэди (Franz-Stefan Gady), генеральный директор военной консалтинговой фирмы Gady Consulting, базирующейся в Вене.– Между тем украинские вооруженные силы остаются войсками советского образца, и бо́льшая часть их огневой мощи сконцентрирована на земле, поэтому Соединенным Штатам гораздо труднее поддерживать их".

Последние несколько недель самой большой опасностью для Украины было нежелание некоторых республиканцев в Палате представителей санкционировать дополнительную помощь.Кризис на Ближнем Востоке может устранить это препятствие, потому что администрация Байдена хочет объединить военную помощь Израилю и помощь Украине в едином законопроекте.

"Теперь мы с большей вероятностью увидим масштабный пакет финансирования, включающий Израиль, а это значит, что, если вы хотите голосовать против Украины, вам придется голосовать и против Израиля, чего никто не хочет делать", –сказал Иво Даалдер (Ivo Daalder), исполнительный директор Чикагского совета по международным делам и бывший представитель Соединенных Штатов в НАТО.

В целом, по словам Даалдера, Соединенные Штаты в состоянии поддержать Израиль и Украину, при этом выполняя свои обязательства и перед Тайванем. "Мы можем идти и жевать жвачку одновременно, – сказал он. – У нас есть потенциал, и мы – глобальная держава, которая может делать все три дела сразу".

В любом случае кризис на Ближнем Востоке служит напоминанием о том, насколько важна Америка для региона и мира.Китай отметил свой приход в политику Ближнего Востока в марте, когда он выступил посредником в процессе по восстановлению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном.Но сейчас, когда риск региональной войны нарастает, Китай ведет себя сдержанно, тогда как Соединенные Штаты отправили две авианосные группы, а госсекретарь Энтони Блинкен устроил турне по региону в попытке сдержать конфликт.

"Основным рычагом влияния Китая в регионе был доступ к его рынкам, доступ к его инвестициям.В этом его экономическая мощь, – сказал Гордон Флейк (Gordon Flake), генеральный директор центра USAsia при Университете Западной Австралии. – У него пока нет жесткой силы в этом регионе, и поэтому никто не обращается к китайцам за решением своих проблем".

Автор: Ярослав Трофимов

* террористическая организация, запрещенная в РФ.