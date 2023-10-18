США поставили Украине всю обещанную партию из 31 танка Abrams

В страну также вернулись 200 украинских военных, которые прошли в Германии обучение управлению Abrams, отметил представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. США поставили на Украину всю обещанную ранее партию из 31 танка Abrams. Об этом сообщил украинскому порталу "Фридом" представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл.

"США первоначально обещали доставить 31 танк Abrams в Украину, отремонтированный танк. Штаты сообщили, что они отправят их осенью и мы сделали это. Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине и [эти танки] готовы к использованию там, где они будут нужны", - заявил О'Доннелл.

По его словам, в страну также вернулись 200 украинских военных, которые прошли в Германии обучение управлению Abrams. Кроме того, на Украину поставлены боеприпасы и запасные части к этим танкам.

При этом О'Доннелл заявил, что поставленные Киеву Abrams теперь не американские, а украинские, поэтому украинская сторона будет решать, что, когда и где делать с ними.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в конце февраля, что США передадут в распоряжении Украины 109 боевых машин пехоты Bradley, 31 танк Abrams и 90 бронетранспортеров Stryker. В конце прошлой недели секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко сообщил в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что Украина на данный момент получила около 60 танков Leopard германского производства и 12 британских танков Challenger. По данным газеты The New York Times, Киев запрашивал по меньшей мере 300 западных танков для контрнаступления.