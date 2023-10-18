Анонсирован полет над Таллином американских стратегических бомбардировщиков

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer пролетят над Таллином

МОСКВА, 17 октября/ Радио Sputnik. Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer американских Военно-воздушных сил в четверг, 19 октября, совершат полет над Таллином, сообщила пресс- служба посольства США в Эстонии.

"Цель полета – продемонстрировать солидарность с нашими эстонскими союзниками, поддержку целей ВВС США в Европе и Европейского командования вооруженных сил США. Это будет полет на малой высоте, а запланированная траектория полета пройдет над площадью Свободы в сторону Певческого поля", – говорится в комментарии дипмиссии.

Бомбардировщики B-1 – основной самолет 7-й боевой группы американской авиабазы Дайс, подразделения которой сейчас дислоцированы на абазе Фэрфорд британских ВВС.

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