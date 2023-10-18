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ТАСС

AP: поставленные Украине ATACMS снабжены кассетной боевой частью

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Источник изображения: EYEPRESS via Reuters Connect

Агентство отмечает, что ввиду опасений американской администрации по поводу возможного обострения напряженности в отношениях с Россией ATACMS имеют несколько меньшую дальность

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Тактические ракеты ATACMS, которые Киев несколько дней назад в секретном порядке получил от Вашингтона, оснащены кассетной боевой частью. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Оно отмечает, что ввиду опасений американской администрации по поводу возможного обострения напряженности в отношениях с Россией поставленные Киеву ATACMS имеют несколько меньшую дальность, но при этом они оснащены кассетной боевой частью. 

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Страны
Россия
США
Украина
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