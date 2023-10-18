Войти
Известия.ru

Эксперт назвал главное преимущество ВС РФ зимой

747
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Военный эксперт Даныдкин: главное преимущество армии России зимой — оружие и техника

Главное преимущество российской армии зимой — это оружие и техника, приспособленные к особенностям погодных условий. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал во вторник, 17 октября.

«Вооруженным силам Украины (ВСУ) сейчас же поставляется оружие из тех стран, которые мало представляют наши зимы», — объяснил он в разговоре с Lenta.Ru.

При этом Дандыкин отметил, что назвать лучшее оружие ВС РФ в зимний период нельзя.

«И зимой, и летом оружие работает одинаково. Всё зависит только от обслуживания. Потому что техника всепогодная», — добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному, сообщает телеканал «360».

Кроме того, он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

При этом президент РФ заявил, что Москва никогда не возражала против завершения конфликта мирными методами, однако этому мешает позиция Киева.

Спецоперация по защите региона, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
11.08.2023
Politico: ВСУ сменили тактику, чтобы попытаться сохранить больше войск и техники
10.08.2023
Шойгу отметил риски для России в закупках Польшей западного оружия
07.09.2022
ВЦИОМ: поддержка россиян спецоперации на Украине в течение полугода стабильно высокая
03.03.2022
Минобороны раскрыло потери российской армии в операции на Украине
04.06.2021
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
04.11.2020
Кому ближе Ближний Восток?
24.05.2019
Поддержали Зеленского: НАТО призвало Россию уйти из Крыма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 21:43
  • 56135
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 20:13
  • 101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.10 19:19
  • 1
Сирия выстояла перед агрессией США благодаря России
  • 18.10 17:48
  • 6
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 18.10 17:08
  • 6
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 18.10 15:37
  • 0
Новая польская власть: модернизация, расходы, численность вооруженных сил будут пересмотрены
  • 18.10 14:19
  • 0
Совместное развитие регионов России и Беларуси – дело выгодное
  • 18.10 13:03
  • 2659
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.10 09:32
  • 1
В Европе обвинили SpaceX в хищническом ценообразовании
  • 18.10 06:25
  • 2
Источник сообщил о скором завершении модернизации двигателя Д-18Т для Ан-124
  • 18.10 04:41
  • 2
Военкор: Не стоит ждать от ВС РФ активного наступления этой осенью и предстоящей зимой
  • 17.10 17:34
  • 1
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 17.10 16:56
  • 2
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 17.10 16:26
  • 1
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно
  • 17.10 16:14
  • 1
Теперь не до шуток: израильские танки Merkava стали оснащать металлическими козырьками для защиты от дронов