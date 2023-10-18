В Роскосмосе могут создать оператора по техническому перевооружению отрасли

У входа в здание НПО "Техномаш" в Москве.

Этот вопрос обсуждался в ходе совещания на НПО "Техномаш", сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Отраслевой оператор по техническому и технологическому перевооружению ракетно-космической отрасли может появиться в РФ. Этот вопрос обсуждался в ходе совещания на НПО "Техномаш", сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов посетил предприятие с рабочим визитом и ознакомился с рядом разработок.

"По завершении осмотра производственных мощностей Юрий Борисов провел совещание с участием руководства НПО "Техномаш" им. С. А. Афанасьева. Его основной темой стали перспективы развития предприятия, в том числе в части формирования новой индустриальной модели госкорпорации "Роскосмос" и создания отраслевого оператора в области технического и технологического перевооружения предприятий ракетно-космической промышленности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

НПО "Техномаш" является головной научно-исследовательской организацией Роскосмоса по технологиям создания ракетно-космической техники и метрологическому обеспечению производственно-технологической базы.