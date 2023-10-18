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ТАСС

WSJ: США тайно доставили партию ракет ATACMS на Украину

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Источник изображения: Attila Husejnow/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

По данным источников газеты, этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского контрнаступления

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно перевезено из США на Украину. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского контрнаступления.

США неоднократно заявляли о невозможности передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) оперативно-тактических ракет ATACMS. В июле 2022 года, вскоре после анонсирования поставок Киеву реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: "Есть определенные вещи, которые, по словам президента США [Джо Байдена], он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS".

По мнению газеты La Repubblica, Вашингтон был озабочен тем, что Киев предпринимает несогласованные действия, в частности проводит покушения на российских политиков и совершает террористические акты на Крымском мосту.

Однако к концу 2022 года позиция США начала меняться. The Times сообщала о "молчаливом одобрении" Пентагоном более решительных и агрессивных попыток ВСУ осуществлять удары по российской территории, используя беспилотные летательные аппараты, включая начиненные взрывчаткой советские разведывательные Ту-141 - импровизированные крылатые ракеты. В феврале 2023 года стало известно о выделении Соединенными Штатами очередного пакета военной помощи Киеву, в который вошли боеприпасы GLSDB с дальностью порядка 150 км, однако США продолжали отказывать Украине в ATACMS, ссылаясь на скромные запасы в собственных арсеналах. Тем временем весной текущего года Великобритания предоставила ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow в варианте с дальностью применения около 250 км.

Очередной всплеск разговоров о возможной передаче Украине ATACMS начался в сентябре, когда телекомпания ABC сообщила о рассмотрении вопроса включения ракет в новый пакет американской военной помощи Киеву. "Они будут направлены", - процитировал канал слова неназванного чиновника США. Агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что администрация президента США близка к отправке на Украину ATACMS с кассетной боевой частью. Однако 21 сентября Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден принял решение пока отказать Киеву в дальнобойных ракетах. 

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Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
GBU-39
HIMARS
SCALP
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