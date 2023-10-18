Дума приняла в I чтении законопроект о добровольцах Росгвардии

Согласно документу, порядок поступления граждан в добровольческие формирования будет определяться ведомственными актами Росгвардии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов и сенаторов в сентябре. Новые нормы направлены на возможность Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. При этом на таких добровольцев будут распространяться льготы и социальные гарантии, которые действуют сегодня для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ в выполнении задач.

Так, в законе "Об обороне" предлагается прописать, что добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента России. Они могут быть привлечены для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.

Устанавливается также, что порядок поступления граждан в такие формирования будет определяться ведомственными актами Росгвардии. Кроме того, в Росгвардии будут определять численность добровольческих формирований, организацию их работы и районы действий, а также стоящие перед ними задачи, срок использования таких формирований. Согласно законопроекту для поступления в создаваемые Росгвардией добровольческие формирования граждане будут заключать соответствующие контракты.

Добровольцам Росгвардии также предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь, приостанавливать в их отношении арбитражное, гражданское, административное судопроизводство и исполнительное производство на период их пребывания в формированиях. Соответствующие изменения вносятся в законы "Об исполнительном производстве", "О бесплатной юридической помощи в РФ", в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы РФ.

Кроме того, проект вносит изменения в закон "Об образовании". Согласно поправкам добровольцы Росгвардии получат право на обучение в вузах (по программам бакалавра и специалитета) за счет бюджета в пределах отдельной квоты. Кроме того, пребывание в добровольческих формированиях Росгвардии предлагается отнести к индивидуальным достижениям при поступлении в вузы и колледжи.

Сопутствующие инициативы

Госдума также приняла в первом чтении два сопутствующих законопроекта. Так, проект поправок к Трудовому кодексу РФ распространяет на участников добровольческих формирований Росгвардии трудовые гарантии, действующие сегодня для военнослужащих и добровольцев, содействующих Вооруженным силам РФ. В частности, документ предлагает распространить на таких добровольцев нормы статьи ТК РФ об особенностях обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту, а также заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Согласно документу для граждан, заключивших контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Росгвардию, приостанавливается действие трудового договора на срок действия контракта. При этом за таким работником сохраняются место работы и социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил до заключения контракта. Документ также устанавливает, что период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, заключившего контракт добровольца Росгвардии.

Законопроект устанавливает, что работодатель будет вправе расторгнуть трудовой договор с работником, ставшим добровольцем Росгвардии, если он не вышел на работу в течение трех месяцев после окончания действия заключенного им контракта.Если трудовой договор с добровольцем Росгвардии в период приостановки был расторгнут из-за истечения срока действия, то такой работник в течение трех месяцев после окончания действия контракта получает преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности. Если вакансия по такой должности отсутствует, то работник получает преимущественно право поступления на другую вакантную должность или работу, соответствующую его квалификации, или на вакантную нижестоящую должность.

Еще один принятый в первом чтении законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс. Документ закрепляет, что доходы добровольцев Росгвардии в виде денежных средств и (или) иного имущества освобождаются от НДФЛ. Также сотрудники, заключившие контракт с Росгвардией, освобождаются от уплаты страховых взносов. Кроме того, согласно документу, данная категория лиц освобождается от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.