Пашинян рассказал о новом элементе безопасности между Арменией и ЕС

Пашинян: между Арменией и ЕС добавился элемент безопасности

МОСКВА, 17 октября/ Радио Sputnik. Армения расширяет контакты с Евросоюзом по вопросам безопасности, заявил армянский премьер Никол Пашинян на брифинге в Страсбурге с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

"В отношениях между Арменией и ЕС добавился элемент безопасности", – сказал Пашинян, уточнив, что имеет в виду гражданскую миссию Евросоюза, осуществляющую мониторинг на границе с Азербайджаном.

Он также подчеркнул, что Армения привержена обязательствам по реализации соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, передает РИА Новости.

"Мы желаем углублять наши отношения с ЕС и не хотим каким-либо образом противопоставлять это сотрудничество видению углубления и развития нашего регионального сотрудничества", – сказал Пашинян, отметив, что ожидает от международного сообщества поддержки в решении проблем переселенцев из Карабаха.

Радио Sputnik рассказало, почему Пашинян выступил против перемещения российских миротворцев по территории Армении.