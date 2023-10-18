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Военный эксперт рассказал о преимуществах новой огнеметной системы «Тосочка»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Военный эксперт Матвийчук: огнеметная система «Тосочка» разрушает любые укрытия

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям» 17 октября о преимуществах новой тяжелой огнеметной системе ТОС-2 «Тосочка».

«ТОС-2 — это тяжелая огнеметная система на базе самоходной установки. Как правило, это танк безбашенный, на который установлена эта пусковая установка. Дальность требует до 15–20 км. Применяемые боеприпасы термобарические, которые разрушают любое укрытие ввиду создания вакуумного эффекта, и если там есть чему гореть — оно горит», — объяснил Матвийчук.

Бывший офицер спецназа также добавил, что сейчас ВС России маскируют эту технику, что позволяет уничтожать тяжелые огневые фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины.

Также «Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» за счет улучшения тактико-технических характеристик.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2 Центрального военного округа в зоне спецоперации. Командир боевой машины с позывным Змей отметил, что для успешного поражения цели военнослужащие пользуются возможностями беспилотников, которые направляют огонь.


Кроме того, 15 октября начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что тяжелые огнеметные системы РФ нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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