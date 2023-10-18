Президент Азербайджана объявил об окончательном решении карабахского вопроса

Источник изображения: topwar.ru
Тема конфликта в Карабахе закрыта навсегда. И для азербайджанцев большое счастье, что к ней больше не придется возвращаться.
Так на встрече с жителями Физулинского района президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончательном решении карабахского вопроса.
- сказал глава азербайджанского государства.
Сегодня на празднование дня рождения города Физули туда прибыл лидер страны Ильхам Алиев. Он встретился с переселенцами, приехавшими из других регионов Азербайджана.
- объявил азербайджанский президент, уточнив, что речь идет о «программе-минимум».
В конце прошлого месяца Самвел Шахраманян, президент Нагорно-Карабахской Республики, которая в течение долгих лет носила наименование Республики Арцах, заявил, что НКР с 1 января следующего года прекращает свое существование. Карабахские территории станут одним из регионов Азербайджана.
Источник изображения: topwar.ru
Ликвидации Арцаха предшествовала «однодневная война», которая продлилась с 19 по 20 сентября и закончилась победой Баку. Азербайджанские власти именовали ее «локальным антитеррористическим мероприятием». Завершению конфликта способствовали российские миротворцы, сыгравшие посредническую роль между его сторонами.