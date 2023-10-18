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Военное обозрение

Президент Азербайджана объявил об окончательном решении карабахского вопроса

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Источник изображения: topwar.ru

Тема конфликта в Карабахе закрыта навсегда. И для азербайджанцев большое счастье, что к ней больше не придется возвращаться.

Так на встрече с жителями Физулинского района президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончательном решении карабахского вопроса.

Тема карабахского конфликта закрыта окончательно

- сказал глава азербайджанского государства.

Сегодня на празднование дня рождения города Физули туда прибыл лидер страны Ильхам Алиев. Он встретился с переселенцами, приехавшими из других регионов Азербайджана.

До конца первого этапа реализации программы «Великого возвращения» в Физулинском районе будут проживать 22 тысячи человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре, в целом, – 140 тысяч человек

- объявил азербайджанский президент, уточнив, что речь идет о «программе-минимум».

В конце прошлого месяца Самвел Шахраманян, президент Нагорно-Карабахской Республики, которая в течение долгих лет носила наименование Республики Арцах, заявил, что НКР с 1 января следующего года прекращает свое существование. Карабахские территории станут одним из регионов Азербайджана.

Источник изображения: topwar.ru

Ликвидации Арцаха предшествовала «однодневная война», которая продлилась с 19 по 20 сентября и закончилась победой Баку. Азербайджанские власти именовали ее «локальным антитеррористическим мероприятием». Завершению конфликта способствовали российские миротворцы, сыгравшие посредническую роль между его сторонами.

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Чиркин Владимир
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