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ТАСС

Моди заявил, что Индия должна к 2040 году высадить пилотируемую миссию на Луну

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Премьер-министр призвал ученых развивать программы по запуску орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал департамент космических исследований республики к 2035 году создать первую индийскую обитаемую космическую станцию, а к 2040 году осуществить посадку на Луну первых индийских космонавтов. Об этом сообщил офис премьера.

Моди во вторник провел совещание с представителями департамента космических исследований, на котором обсудили подготовку первой индийской пилотируемой космической миссии "Гаганьян". На совещании подтвердили, что миссию запустят в 2025 году.

"Премьер-министр распорядился, что Индия, развивая успехи индийских космических миссий, в том числе недавних Чандраян-3 и Адитья Л-1 (соответственно, первая посадка индийского аппарата на Луну и отправка первой космической автономной станции по изучению Солнца, которые были успешно запущены в июле и сентябре - прим. ТАСС), должна ориентироваться на новые амбициозные цели, в том числе создание Индийской космической станции к 2035 году и отправку первых индийских космонавтов на Луну к 2040 году", - говорится в сообщении.

Для реализации этих целей департамент космических исследований подготовит дорожную карту по изучению Луны, которая будет включать новые миссии в рамках серии "Чанрдраян". Также Моди призвал индийских ученых развивать программы по запуску орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс. 

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Страны
Индия
Проекты
Луна
Марс
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