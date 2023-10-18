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Lenta.ru

Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB

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Старт GLSDB. Эскиз
Старт GLSDB. Эскиз.
Источник изображения: invoen.ru

Американские управляемые бомбы GLSDB достаточно мобильны и имеют специальные помехоустойчивые устройства, что делает их перехват с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) крайне сложным. Тем не менее, российские ПВО успешно справились с этой задачей. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Эти бомбы не просто сбрасывают с самолетов, ими также можно выстреливать с помощью систем HIMARS. Они достаточно мобильные, помехозащитные и могут нанести серьезный ущерб», — сказал полковник.

По его словам, GLSDB проблема перехвата этих снарядов теперь должна быть решена. Бомбы все еще представляют некоторую угрозу, но не критичную.

«Дело в том, что бомбы GLSDB выполняют задачи по меняющейся геометрии полета, имеют помехоустойчивые электронные устройства», — уточнил Матвийчук.

Ранее в Минобороны заявили, что российские ПВО за сутки перехватили в зоне украинского конфликта пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB. Кроме того, были уничтожены 34 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогорловки, Васильевки и Сватова Луганской народной республики, Берестового Донецкой народной республики, Новой Тарасовки Харьковской области, а также Песчановки и Саги Херсонской области.

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6 комментариев
№1
18.10.2023 12:25
GLSDB - фактически аналог "Гермеса". Улучшенный, с учётом планирующей ГЧ.
0
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№2
18.10.2023 14:03
Цитата, forumow сообщ. №1
GLSDB - фактически аналог "Гермеса". Улучшенный, с учётом планирующей ГЧ.
Скорость не та у СДБ,ну и у Гермеса ГСН или это только на коротких вариантах.
0
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№3
18.10.2023 14:36
Я о качествах самой тушки, как ЛА. ГСН это уже величина переменная.
0
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№4
18.10.2023 16:08
Цитата, forumow сообщ. №3
Я о качествах самой тушки, как ЛА. ГСН это уже величина переменная.
Ну тогда можно и ER GMLRS сюда притянуть.Она точно с точки зрения скорости  и БЧ интереснее чем GLSDB .
0
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№5
18.10.2023 17:40
Там неотделяемая ГЧ.
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№6
18.10.2023 17:48
Цитата, forumow сообщ. №5
Там неотделяемая ГЧ.
Ну GLSDB отделяется сама бомба, а не БЧ.
В обще  пиндосы предпочли все таки ER GMLRS, хотя GLSDB в 2 раза дешевле.
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