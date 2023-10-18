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РИА Новости

Пограничный сторожевой корабль "Буревестник" прошел ходовые испытания

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Пограничный сторожевой корабль "Буревестник"
Пограничный сторожевой корабль "Буревестник".
Источник изображения: © Фото : Объединенная судостроительная корпорация/ВКонтакте

Сторожевой корабль для пограничников "Буревестник" завершил ходовые испытания

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Сторожевой корабль для пограничников "Буревестник" проекта "Гюйс" успешно завершил заводские ходовые испытания на судостроительном заводе "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), сообщили во вторник в пресс-службе корпорации.

"Во время испытаний в акватории Волги и Рыбинского водохранилища сдаточная команда предприятия проверила скоростные и маневренные качества корабля, работу основных систем и механизмов, якорно-швартовного и буксирного оборудования, шлюпочные и буксирные устройства. После завершения программы заводских испытаний корабль отправился на внешнюю сдаточную базу для проведения государственных испытаний", - сообщили в ОСК.

"Буревестник" был спущен на воду 4 июля этого года. Сторожевик является шестым в серии, построенным для Погранслужбы ФСБ России на "Вымпеле".

Корабль предназначен для контроля соблюдения установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море, задержания судов-нарушителей, включая быстроходные суда и катера и доставки на них осмотровых групп. Также "Гюйсы" способны перевозить грузы и личный состав, оказывать помощь терпящим бедствие, тушить пожары на судах и береговых объектах, проводить портовые операции, буксировать суда водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов в прибрежных районах.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
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