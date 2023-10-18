Войти
ТАСС

Министр финансов Украины признал, что Киев не откажется от помощи Запада

691
0
0
Министр финансов Германии Кристиан Линднер и министр финансов Украины Сергей Марченко принимают участие в совместной пресс-конференции
Министр финансов Германии Кристиан Линднер и министр финансов Украины Сергей Марченко принимают участие в совместной пресс-конференции.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Alina Smutko

По словам Сергея Марченко, правительство страны работает над различными способами обеспечить поступления в бюджет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании со стороны западных партнеров никакими внутренними мерами, такое положение будет сохраняться годами. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, в нынешних условиях Украина не может позволить себе изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов ограничены. Правительство работает над различными способами обеспечить поступления в бюджет, в том числе введением акцизов, однако это требует времени. "Я скажу откровенно, даже если мы решим все эти наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании", - сказал он в интервью агентству Укринформ. При этом Марченко подчеркнул, что сокращать налоги Украина не может.

Он отметил, что даже если конфликт завершится завтра, Украина не сможет "радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки", такое положение будет сохраняться годами. "Это вопрос пятилетней или даже десятилетней программы, чтобы минимизировать такую зависимость", - добавил он. Министр назвал увеличение ВВП единственным реальным способом уменьшить зависимость от внешних поступлений. Однако это вопрос "долгосрочной перспективы", который "не решается мгновенно".

Накануне депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Киев планирует получить от Запада около $46,2 млрд в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает страны Запада предоставлять поддержку. В Киеве открыто заявляют, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Однако в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен еще больший дефицит - свыше $42 млрд. При этом украинский лидер потребовал, чтобы на военные расходы было выделено не менее 21,6% ВВП. Как отмечал министр финансов, желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше и меньше, а украинским властям все сложнее просить о новом финансировании. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
01.02.2022
Макеты БРДМ-2 в тепловизионных прицелах теперь выглядят как настоящие
16.11.2020
Украина решила вложить деньги в освоение Луны
30.05.2019
Дестабилизация по всем фронтам: Минобороны о планах США
04.07.2017
Посол Белоруссии: учения "Запад-2017" не несут опасности, ажиотаж СМИ не имеет оснований
30.04.2015
В Украине разработан комплекс постановки помех способный выводить из строя вражеские беспилотники
25.04.2013
Украина незаслуженно попала в пятерку ведущих экспортеров оружия
13.01.2010
"Антонову" нарисовали безоблачную картину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 21:43
  • 56135
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 20:13
  • 101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.10 19:19
  • 1
Сирия выстояла перед агрессией США благодаря России
  • 18.10 17:48
  • 6
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 18.10 17:08
  • 6
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 18.10 15:37
  • 0
Новая польская власть: модернизация, расходы, численность вооруженных сил будут пересмотрены
  • 18.10 14:19
  • 0
Совместное развитие регионов России и Беларуси – дело выгодное
  • 18.10 13:03
  • 2659
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.10 09:32
  • 1
В Европе обвинили SpaceX в хищническом ценообразовании
  • 18.10 06:25
  • 2
Источник сообщил о скором завершении модернизации двигателя Д-18Т для Ан-124
  • 18.10 04:41
  • 2
Военкор: Не стоит ждать от ВС РФ активного наступления этой осенью и предстоящей зимой
  • 17.10 17:34
  • 1
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 17.10 16:56
  • 2
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 17.10 16:26
  • 1
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно
  • 17.10 16:14
  • 1
Теперь не до шуток: израильские танки Merkava стали оснащать металлическими козырьками для защиты от дронов