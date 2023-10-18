Министр финансов Украины признал, что Киев не откажется от помощи Запада

По словам Сергея Марченко, правительство страны работает над различными способами обеспечить поступления в бюджет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании со стороны западных партнеров никакими внутренними мерами, такое положение будет сохраняться годами. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, в нынешних условиях Украина не может позволить себе изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов ограничены. Правительство работает над различными способами обеспечить поступления в бюджет, в том числе введением акцизов, однако это требует времени. "Я скажу откровенно, даже если мы решим все эти наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании", - сказал он в интервью агентству Укринформ. При этом Марченко подчеркнул, что сокращать налоги Украина не может.

Он отметил, что даже если конфликт завершится завтра, Украина не сможет "радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки", такое положение будет сохраняться годами. "Это вопрос пятилетней или даже десятилетней программы, чтобы минимизировать такую зависимость", - добавил он. Министр назвал увеличение ВВП единственным реальным способом уменьшить зависимость от внешних поступлений. Однако это вопрос "долгосрочной перспективы", который "не решается мгновенно".

Накануне депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Киев планирует получить от Запада около $46,2 млрд в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает страны Запада предоставлять поддержку. В Киеве открыто заявляют, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Однако в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен еще больший дефицит - свыше $42 млрд. При этом украинский лидер потребовал, чтобы на военные расходы было выделено не менее 21,6% ВВП. Как отмечал министр финансов, желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше и меньше, а украинским властям все сложнее просить о новом финансировании.