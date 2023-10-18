Войти
ТАСС

В России показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1, применяющихся в зоне СВО

726
0
0
Боевые роботы БР-2 и БРГ-1
Боевые роботы БР-2 и БРГ-1.
Источник изображения: Георгий Султанов/ ТАСС

Робототехнические комплексы демонстрируются впервые

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой и "Минер БР-1" для минирования впервые представили на международной выставке "Интерполитех" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в научно-производственном объединении (НПО) "Грань".

На выставке также впервые показали робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых и доставки грузов. "Все три робототехнических комплекса демонстрируются впервые. Изделия успешно применяются в зоне СВО, отзывы положительные. В общей сложности в зоне СВО применяют порядка 60 наших боевых роботов. Платформы управляются с джойстика. Российские военнослужащие очень быстро овладевают управлением", - заявили в НПО "Грань".

Роботизированная платформа БР-2 используется штурмовыми отрядами Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации. Для дистанционного минирования территорий российские войска применяют комплекс "Минер БР-1".

Международная выставка "Интерполитех" проходит с 17 по 19 октября в Москве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Похожие новости
16.07.2020
Застава «Витязей»: комплексы С-350 укрепят оборону юга страны
16.04.2019
Военный технополис "Эра" получит первые результаты исследований в этом году
29.08.2018
Ученые военного технополиса "Эра" намерены обмениваться опытом с иностранными коллегами
10.03.2016
Экипировка «Ратник» сделает российского бойца самым эффективным солдатом на планете
20.02.2014
О создании федерального государственного бюджетного учреждения «Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники»
25.04.2013
Военные включаются в фантастическую гонку вооружений
24.04.2013
Реанимировать раненных в бою военных РФ будет специальный робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 21:43
  • 56135
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 20:13
  • 101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.10 19:19
  • 1
Сирия выстояла перед агрессией США благодаря России
  • 18.10 17:48
  • 6
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 18.10 17:08
  • 6
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 18.10 15:37
  • 0
Новая польская власть: модернизация, расходы, численность вооруженных сил будут пересмотрены
  • 18.10 14:19
  • 0
Совместное развитие регионов России и Беларуси – дело выгодное
  • 18.10 13:03
  • 2659
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.10 09:32
  • 1
В Европе обвинили SpaceX в хищническом ценообразовании
  • 18.10 06:25
  • 2
Источник сообщил о скором завершении модернизации двигателя Д-18Т для Ан-124
  • 18.10 04:41
  • 2
Военкор: Не стоит ждать от ВС РФ активного наступления этой осенью и предстоящей зимой
  • 17.10 17:34
  • 1
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 17.10 16:56
  • 2
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 17.10 16:26
  • 1
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно
  • 17.10 16:14
  • 1
Теперь не до шуток: израильские танки Merkava стали оснащать металлическими козырьками для защиты от дронов