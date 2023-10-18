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ЦАМТО

МНО Польши приобрело новую партию 120-мм минометных боеприпасов

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Миномет RAK
120 мм самоходный миномет RAK.
Источник изображения: Stalowka.NET

ЦАМТО, 17 октября. В Новой Дембе 11 октября в присутствии министра обороны Мариуша Блащака состоялось подписание приложения к контракту на поставку ВС Польши 120-мм осколочно-фугасных минометных боеприпасов для самоходных минометов "Рак" (RAK).

Как сообщило Агентство вооружений МНО Польши, предметом приложения к действующему контракту от 29 апреля 2021 года, заключенному Инспекторатом вооружений с консорциумом PGZ-RAK AMUNICJA, состоящим из компаний PGZ S.A., ZM DEZAMET S.A., MESKO S.A. и ZCH Nitro-Chem S.A., является поставка в течение 2022-2024 гг. осколочно-фугасных минометных боеприпасов на сумму около 256,3 млн. злотых.

В результате подписания дополнения к соглашению количество заказанных боеприпасов RAK-HE-1 возросло на несколько тысяч единиц без изменения сроков поставки.

Самоходные минометы M120K "Рак" вместе с машинами управления огнем артиллерии и другими элементами поставляются ВС Польши в рамках отдельных контрактов. В сентябре этого года 21-й бригаде "Подгальских стрелков" был передан 13-й по счету ротный огневой модуль, поставленный ВС Польши.

Боевая машина "Рак" оснащена башенным модулем со 120-мм минометом казенного заряжания со стволом длиной 24 калибра и автоматом заряжания, компьютеризированной системой управления огнем. 20 боеприпасов находятся в автомате заряжания, еще 40 размещаются внутри боевого отделения. Расчет установки – 4 человека. Минимальная дальность стрельбы – 500 м (прямой наводкой), максимальная – 8 км (до 12 км боеприпасом увеличенной дальности). Скорострельность – 6-8 выстр./мин.

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