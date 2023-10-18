HD Hyundai Heavy Industries начала ходовые испытания головного эсминца KDX-3 второй серии

ЦАМТО, 17 октября. Компания HD Hyundai Heavy Industries Co. приступила к ходовым испытаниям головного эсминца УРО класса "Седжонг Деуонг" второй серии (KDX-3 Batch II), предназначенного для ВМС Республики Корея.

Видеоролик опубликован Агентством программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA).

Как сообщает Naval News, после спуска корабля на воду в июле 2022 года началась его достройка у причала. В мае 2023 года корреспондент издания убедился, что эсминец все еще находился на дооснащении на предприятии в Ульсане. При этом власти Республики Кореи не публиковали никакой информации о ходе постройки корабля до 6 октября, когда DAPA опубликовало на своем YouTube-канале видео о его ходовых испытаниях. На видео показан эсминец "Чонджо Великий" с большей частью систем вооружения, помимо вертикальной пусковой установки KVLS-II, которая все еще находится в стадии разработки.

Как сообщал ЦАМТО, первая партия из трех эсминцев KDX-3, оснащенных системой "Иджис" версии Baseline 7.1, была принята на вооружение ВМС Республики Корея в период с 2008 по 2012 гг.

Проектирование кораблей KDX-3 Batch II компанией Hyundai Heavy Industries (подразделение Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co.) началось после заключения контракта в мае 2016 года. В октябре 2019 года Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) подписало с Hyundai Heavy Industries контракт на разработку рабочего проекта и постройку для ВМС страны головного эсминца УРО класса "Седжонг Деуонг" (KDX-3) второй серии. Стоимость контракта составила 667,6 млрд. вон (565 млн. долл.).

Резка стали для постройки "Чонджо Великий" началась 16 февраля 2021 года. Закладка киля корабля состоялась на предприятии HHI в Ульсане 5 октября 2021 года, спуск на воду – 28 июля 2022 года. Корабль планируется передать флоту в конце 2024 года.

В ноябре 2021 года Hyundai Heavy Industries (HHI) объявила о подписании контракта стоимостью 636,3 млрд. вон (541,7 млн. долл.) на постройку второго эсминца проекта KDX-3 Batch II. В декабре 2022 года был заключен контракт стоимостью 670,7 млрд. вон (517 млн. долл.) на постройку третьего корабля серии. Таким образом, HHI построит все три эсминца второй партии.

Резка стали для постройки второго корабля серии началась на предприятии HD HHI в Ульсане в июле 2023 года. Строительство третьего и последнего корабля планируется начать в ноябре следующего года. Их поставка запланирована на 2026 и 2027 год, соответственно.

Как планируется, к концу 2020-х гг. в составе ВМС Республики Корея будет состоять, как минимум, шесть кораблей с системой управления оружием "Иджис".