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Эффективность атакованной «Бабой-Ягой» деревянной гаубицы оценили

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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Построенный российскими военными деревянный макет буксируемой гаубицы позволил отвлечь вооруженный бомбами беспилотник «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины. Эффективность атакованной дроном ложной цели оценил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Канал опубликовал фотографии деревянного макета гаубицы, который выполнили из подручных материалов. Создатели ложной цели установили над ней маскировочные сети, которыми защищают настоящие орудия.

Отмечается, что ложную цель пытались поразить огнем ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, используя кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы. После этого на макет сбросили противотанковые бомбы ПТАБ-2,5КО с беспилотника «Баба-Яга».

«Все это могло уничтожить настоящую гаубицу, однако было потрачено на макет», — пишет автор канала.

Ранее в октябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российские специалисты разработали высокоскоростной беспилотник «Тубус», запускающийся из переносной установки и предназначенный для уничтожения бронетехники и артиллерии противника в глубине фронта.

В июле издание The Drive писало, что в Западной Вирджинии провели учения с макетами российских зенитных ракетным систем, напоминающих С-300 и С-400, и дронами-камикадзе, похожими на российские «Герани-2».

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Страны
Украина
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Военные учения
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