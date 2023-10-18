Шойгу анонсировал выпуск систем ПВО на предприятии "Алмаз-Антея" в парке "Руднево"

Министр обороны РФ назвал это важнейшим шагом на пути укрепления обороноспособности страны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва". Шойгу сообщил, что предприятие будет выпускать системы ПВО.

"Открытие корпусов будущего завода концерна "Алмаз-Антей" - важнейший шаг на пути укрепления обороноспособности страны. Здесь будут выпускаться отечественные системы противовоздушной обороны, которые по праву считаются лучшими в мире. Их отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что убедительно доказано в ходе специальной военной операции", - сказал Шойгу на церемонии.

При этом министр обороны РФ отметил, что "сегодня, в условиях сложной военно-политической обстановки, важно поддерживать оснащенность армии и флота на уровне, который гарантирует адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России". Шойгу подчеркнул, что решение этой задачи во многом зависит от способности оборонных предприятий в сжатые сроки и в полном объеме обеспечивать потребности войск в вооружении и военной технике. Он выразил уверенность, что запуск завода "позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения, будет способствовать укреплению военного потенциала Российской Федерации".

Глава российского военного ведомства поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и вице-премьера - главу Минпромторга Дениса Мантурова, московских строителей "за успешную реализацию важного для страны проекта". Он выразил уверенность, что в дальнейшем и те, кто будет монтировать оборудование, запускать его, налаживать, "с той же ответственностью подойдут к этой работе и в такие же сжатые сроки организуют и наладят производство крайне востребованной, невероятно эффективной системы противовоздушной обороны".

При этом Шойгу отметил, что это система, которая сегодня показывает себя не только в РФ, но и "далеко за рубежами, которая востребована, в первую очередь, вооруженными силами в зоне специальной военной операции, которая защищает небо и Москвы, и других городов, и многих критически важных для экономики нашей страны объектов". "Она также крайне востребована нашими зарубежными коллегами, партнерами, теми, кто покупает у нас эти системы, потому что они являются лучшими в мире и, надеюсь, таковыми будут и дальше", - подчеркнул министр обороны РФ.