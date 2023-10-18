Войти
ТАСС

В Москве завершили строительство нового завода для "Алмаза-Антея"

826
0
0
В индустриальном парке «Руднёво» создадут около 20 тысяч новых рабочих мест
В индустриальном парке «Руднёво» создадут около 20 тысяч новых рабочих мест.
Источник изображения: industry-hunter.com

В октябре следующего года предприятие должно выпустить уже готовую продукцию

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил генеральному директору Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Яну Новикову сертификат о передаче в пользование производственных площадей нового завода, построенного в индустриальном парке "Руднево".

В церемонии передачи корпусов приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

"Москва активно занимается развитием промышленности, в том числе поддержкой оборонно-промышленного комплекса страны. На площадках Москвы сосредоточено большое количество высокотехнологичных предприятий, которые год от года активно развиваются. Для создания дополнительных мощностей одного из самых высокотехнологичных и лучших предприятий оборонно-промышленного комплекса страны - "Алмаз-Антей" - был построен уникальный завод: около 100 тыс. кв. м, он оснащен всеми необходимыми инженерными сетями, оборудованием для того, чтобы здесь проходил уже монтаж и дальнейшее производство очень нужной для страны продукции. Сегодня мы передаем акт готовности этого завода, в добрый путь вам", - сказал Собянин.

Как отметил Новиков, перед концерном стоит "не менее фантастическая задача" - в такие же сжатые сроки смонтировать оборудование и обучить людей. В октябре следующего года предприятие должно выпустить уже готовую продукцию.

Мантуров поблагодарил власти Москвы за реализованную в кратчайшие сроки масштабную задачу. "Уверен, что все необходимое для обеспечения наполнения этого здания <...> технологическим оборудованием будет сделано так же своевременно. И рассчитываю, что та продукция, под которую тут все создается, будет также своевременно поставляться нашим вооруженным силам для выполнения тех задач, которые перед ними сегодня стоят", - подчеркнул он.

Шойгу также выразил надежду, что "Алмаз-Антей" сможет быстро организовать и наладить производство востребованной и эффективной системы противовоздушной обороны. "Это система, которая сегодня показывает себя не только в нашей стране, но и далеко за рубежами, <...> которая защищает небо Москвы и других городов, а также критически важные для экономики страны объекты", - заявил министр обороны.

О площадке

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, новый производственный корпус площадью 93,7 тыс. кв. м концерна ВКО "Алмаз-Антей" был построен всего за восемь с половиной месяцев, что в четыре-пять раз быстрее, чем по стандартному проекту организации строительства.

Новый завод станет единым инженерно-производственным комплексом, где будут реализованы современные принципы построения производственных циклов: высокий уровень автоматизации производства и технологичности, применение передовых инновационных решений, серьезная социально-бытовая база для обеспечения комфортных условий работы производственного персонала. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Собянин Сергей
Шойгу Сергей
Похожие новости
19.10.2023
Грозовой перехват: российская ПВО отразила ракетный удар противника
18.10.2023
Шойгу заявил о высокой степени оснащенности армии и флота РФ
18.10.2023
Шойгу анонсировал выпуск систем ПВО на предприятии "Алмаз-Антея" в парке "Руднево"
24.10.2022
Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии
24.08.2020
В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 21:43
  • 56135
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 20:13
  • 101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.10 19:19
  • 1
Сирия выстояла перед агрессией США благодаря России
  • 18.10 17:48
  • 6
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 18.10 17:08
  • 6
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 18.10 15:37
  • 0
Новая польская власть: модернизация, расходы, численность вооруженных сил будут пересмотрены
  • 18.10 14:19
  • 0
Совместное развитие регионов России и Беларуси – дело выгодное
  • 18.10 13:03
  • 2659
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.10 09:32
  • 1
В Европе обвинили SpaceX в хищническом ценообразовании
  • 18.10 06:25
  • 2
Источник сообщил о скором завершении модернизации двигателя Д-18Т для Ан-124
  • 18.10 04:41
  • 2
Военкор: Не стоит ждать от ВС РФ активного наступления этой осенью и предстоящей зимой
  • 17.10 17:34
  • 1
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 17.10 16:56
  • 2
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 17.10 16:26
  • 1
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно
  • 17.10 16:14
  • 1
Теперь не до шуток: израильские танки Merkava стали оснащать металлическими козырьками для защиты от дронов