В Москве завершили строительство нового завода для "Алмаза-Антея"

В октябре следующего года предприятие должно выпустить уже готовую продукцию

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил генеральному директору Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Яну Новикову сертификат о передаче в пользование производственных площадей нового завода, построенного в индустриальном парке "Руднево".

В церемонии передачи корпусов приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

"Москва активно занимается развитием промышленности, в том числе поддержкой оборонно-промышленного комплекса страны. На площадках Москвы сосредоточено большое количество высокотехнологичных предприятий, которые год от года активно развиваются. Для создания дополнительных мощностей одного из самых высокотехнологичных и лучших предприятий оборонно-промышленного комплекса страны - "Алмаз-Антей" - был построен уникальный завод: около 100 тыс. кв. м, он оснащен всеми необходимыми инженерными сетями, оборудованием для того, чтобы здесь проходил уже монтаж и дальнейшее производство очень нужной для страны продукции. Сегодня мы передаем акт готовности этого завода, в добрый путь вам", - сказал Собянин.

Как отметил Новиков, перед концерном стоит "не менее фантастическая задача" - в такие же сжатые сроки смонтировать оборудование и обучить людей. В октябре следующего года предприятие должно выпустить уже готовую продукцию.

Мантуров поблагодарил власти Москвы за реализованную в кратчайшие сроки масштабную задачу. "Уверен, что все необходимое для обеспечения наполнения этого здания <...> технологическим оборудованием будет сделано так же своевременно. И рассчитываю, что та продукция, под которую тут все создается, будет также своевременно поставляться нашим вооруженным силам для выполнения тех задач, которые перед ними сегодня стоят", - подчеркнул он.

Шойгу также выразил надежду, что "Алмаз-Антей" сможет быстро организовать и наладить производство востребованной и эффективной системы противовоздушной обороны. "Это система, которая сегодня показывает себя не только в нашей стране, но и далеко за рубежами, <...> которая защищает небо Москвы и других городов, а также критически важные для экономики страны объекты", - заявил министр обороны.

О площадке

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, новый производственный корпус площадью 93,7 тыс. кв. м концерна ВКО "Алмаз-Антей" был построен всего за восемь с половиной месяцев, что в четыре-пять раз быстрее, чем по стандартному проекту организации строительства.

Новый завод станет единым инженерно-производственным комплексом, где будут реализованы современные принципы построения производственных циклов: высокий уровень автоматизации производства и технологичности, применение передовых инновационных решений, серьезная социально-бытовая база для обеспечения комфортных условий работы производственного персонала.