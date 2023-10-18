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Известия.ru

Шойгу заявил о высокой степени оснащенности армии и флота РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Шойгу: армия и флот РФ гарантируют ответ на любые угрозы для страны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 октября в ходе церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода концерна «Алмаз-Антей» в индустриальном парке «Руднево» заявил, что оснащенность российских армии и флота сегодня поддерживаются на уровне, гарантирующем адекватный ответ на любые угрозы для страны.


Он отметил, что в нынешней сложной военно-политической обстановке важно поддерживать должный уровень вооружения.

Глава оборонного ведомства уточнил, что предприятие будет выпускать системы ПВО, которые отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что убедительно доказано в ходе специальной военной операции.

Министр указал, что запуск завода поспособствует наращиванию темпов производства наиболее востребованного вооружения, укрепляя военный потенциал России. Он поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и главу Минпромторга Дениса Мантурова, а также московских строителей за реализацию проекта.

По его словам, система противовоздушной обороны РФ сегодня защищает небо Москвы и других городов, в которых расположены критически важные для экономики страны объекты.

«Она также крайне востребована нашими зарубежными коллегами, партнерами, теми, кто покупает у нас эти системы, потому что они являются лучшими в мире и, надеюсь, таковыми будут и дальше», — подчеркнул министр.

Ранее, 10 октября, Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на ульяновском предприятии концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Он также вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, выполнявшим задачи по обслуживанию и ремонту техники в районах проведения спецоперации по защите Донбасса.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Собянин Сергей
Шойгу Сергей
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