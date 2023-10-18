"Швабе" представил на выставке "Интерполитех-2023" разработки в сфере безопасности

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" показывает разработки в области безопасности на XXVII Международной выставке "Интерполитех-2023" в Москве, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"В экспозиции этого года разместим уже известные на российском рынке изделия, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны", - сообщил генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

От холдинга в выставке принимают участие Лыткаринский завод оптического стекла, Новосибирский приборостроительный завод, Государственный научный центр РФ НПО "Орион", Московский завод "САПФИР" и НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха.

В экспозиции представлены, в частности, интроскоп "Сапфир-ИР6550", обнаруживающий запрещённые предметы в багаже, сканирующий обнаружитель средств наблюдения "СОСНА", тепловизионный модуль системы защиты инфраструктуры, предназначенный для круглосуточного и всепогодного мониторинга территории охраняемых объектов, линейка коллиматорных, призматических и оптических прицелов.