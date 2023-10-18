В России разработали новую мобильную турельную установку «Чёрная вдова» под пулемёт Калашникова

Фото иллюстрационное Источник изображения: topwar.ru

В России разработано новая турельная установка для пулемета, позволяющая вести огонь по противнику, находясь от оружия на значительном расстоянии. Разработку под названием "Черная вдова". представляющую собой небольшую роботизированную платформу, уже представили в рамках международной выставки "Интерполитех", проходящей в эти дни в Москве.

Научно-производственное объединение "Грань" разработало мобильную установку для крепления пулеметов. Как заявили представители НПО, данная турельная установка обладает собственным машинным зрением, что позволяет оператору находиться от нее на расстоянии до 1,5 км. Установка способна распознавать живую силу и технику противника в любое время суток. При этом вес установки составляет всего 15 кг, ее может перемещать один военнослужащий, не прилагая для этого предельных усилий.

Турелью "Черная вдова" можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км от оператора. Турель оборудована системой машинного зрения, способной в любое время суток распознавать живую силу и технику противника. Без потери устойчивости изделие весит порядка 15 кг и является мобильным

- приводит ТАСС слова представителя НПО.

Заявляется, что установка предназначена для крепления пулеметов Калашникова, с этим оружием ее и планируют применять. Почему турель назвали "Черной вдовой", пояснений нет, но в разные годы это название уже применялось для других видов оружия. Например, советская противопехотная мина ПМН очень долго носила аналогичное название, при этом внятного объяснения этому не было. У американцев была своя "Черная вдова" - это тяжелый ночной истребитель Northrop P-61 Black Widow, выпускавшийся в годы Второй мировой войны. Мелькало это название и в современности, например, в Таиланде разработали бронетранспортер с аналогичным названием, а в ЮАР автономную платформу наблюдения.

"Черную вдову" можно установить рядом с окопом и вести бой в полной безопасности. Турель планируется применять вместе с пулеметом Калашникова

- добавил представитель разработчика.