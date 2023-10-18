На "Интерполитех-2023" представили установку "Комар 3М47-03Э" для борьбы с катерами-камикадзе

ЦАМТО, 17 октября. Модернизированную корабельную ракетную установку "Комар 3М47-03Э", способную поражать надводные морские дроны, представили в Москве на выставке "Интерполитех-2023", передает "РИА Новости".

"В первую очередь, установка предназначена для кораблей, которые не могут нести на борту более тяжелые комплексы ПВО. Новая версия "Комара", помимо стандартных ЗУР "Игла-С", вооружена управляемыми ракетами "Атака" и помимо воздушных целей – низколетящих самолетов и дронов – может поражать и надводные цели. Прежде всего, речь идет о надводных катерах-камикадзе", – рассказал "РИА Новости" представитель предприятия-разработчика "Комара" АО "РАТЕП" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей")

По его словам, "Комар" способен поражать надводные цели, передвигающиеся со скоростью до 50 морских узлов (около 90 км/ч), сообщает агентство.