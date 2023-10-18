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ТАСС

Носители "Калибров" Балтфлота несли опытно-боевое дежурство в акватории Ладоги

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Малый ракетный корабль "Одинцово"
Малый ракетный корабль "Одинцово".
Источник изображения: Валентин Егоршин/ ТАСС, архив

[b]Использование этой акватории значительно увеличивает ударные возможности кораблей БФ, поскольку на ней исключено использование беспилотных ударных катеров противника, отметил источник, близкий к ВМФ РФ/b]

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Два малых ракетных корабля (МРК) Балтийского флота (БФ) "Советск" и "Одинцово" проекта 22800 несли опытно-боевое дежурство в акватории Ладожского озера. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

"Два носителя крылатых ракет "Калибр-НК" МРК "Советск" и "Одинцово" впервые несли опытно-боевое дежурство в закрытой для потенциального противника акватории Ладожского озера", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По оценке источника ТАСС, использование акватории Ладожского озера значительно увеличивает ударные возможности кораблей БФ, поскольку на закрытой акватории Ладоги исключено использование беспилотных ударных брандеров (катеров) противника.

В настоящее время в составе БФ и Черноморского флота находятся четыре МРК проекта 22800 "Каракурт". В строительстве на ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса находятся еще 12. Каждый МРК проекта 22800 несет универсальный корабельный стрельбовый комплекс на 8 ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" с дальностью полета до 2 500 км.

В период Великой Отечественной войны на Ладоге действовала одноименная военная флотилия. 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
ЧФ
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