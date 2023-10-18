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ТАСС

В России разработали турель "Черная вдова", способную распознавать живую силу и технику

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Турель "Черная вдова"
Турель "Черная вдова".
Источник изображения: Георгий Султанов/ ТАСС

Ей можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км от оператора

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. В России создали мобильную установку для крепления пулеметов "Черная вдова", оборудованную системой машинного зрения для распознавания живой силы и техники противника. Об этом ТАСС сообщили в Научно-производственном объединении (НПО) "Грань".

"Турелью "Черная вдова" можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км от оператора. Турель оборудована системой машинного зрения, способной в любое время суток распознавать живую силу и технику противника. Без потери устойчивости изделие весит порядка 15 кг и является мобильным. Один человек может ее сложить и передислоцироваться из одной точки в другую без задействования техники", - заявили в НПО "Грань".

Изделие впервые представили на Международной выставке "Интерполитех", которая проходит в Москве. "Черную вдову" можно установить рядом с окопом и вести бой в полной безопасности. Турель планируется применять вместе с пулеметом Калашникова", - отметили в организации.

Установка будет использоваться в зоне СВО. "Турель успешно испытывалась на полигонах, в ближайшее время предстоит поездка в зону СВО. Изделие довольно просто управляется, с одного джойстика", - уточнил собеседник ТАСС. 

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Страны
Россия
Продукция
ПКМ
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