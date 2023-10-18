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РИА Новости

В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе

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Турельная установка "Комар"
Турельная установка "Комар".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

В Москве представили установку "Комар 3М47-03Э" для борьбы с катерами-камикадзе

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Модернизированную корабельную ракетную установку "Комар 3М47-03Э", способную поражать надводные морские дроны, представили в Москве на выставке "Интерполитех-2023", передаёт корреспондент РИА Новости.

"В первую очередь установка предназначена для кораблей, которые не могут нести на себе более тяжёлые комплексы ПВО. Новая версия "Комара", помимо стандартных ракет "Игла-С", вооружена управляемыми ракетами "Атака" и помимо воздушных целей - низколетящих самолетов и дронов - может поражать и надводные цели. Прежде всего, речь идёт о надводных катерах-камикадзе", - рассказал РИА Новости представитель предприятия-разработчика "Комара" АО "РАТЕП" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей")

По его словам, "Комар" способен поражать надводные цели, передвигающиеся со скоростью до 50 морских узлов (около 90 километров в час).

Собеседник агентства отметил, что "Комар" решили представить на "Интерполитехе", где в основном традиционно экспонируется техника не для ВС РФ, а для МВД и Росгвардии, поскольку установку можно применять и для охраны промышленных объектов внутри страны.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Росгвардия
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