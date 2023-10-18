Разработчик рассказал о функционале нового корабельного ЗРК "Комар"

Комплекс может поражать беспилотные катера, отметил представитель компании-разработчика

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Новая версия зенитного ракетного комплекса "Комар" 3М47-03Э (турельная установка) благодаря применению управляемых ракет "Атака" может поражать беспилотные катера. Об этом ТАСС на выставке "Интерполитех-2023" сообщил представитель компании-разработчика комплекса.

"Функционал боевого применения расширен за счет того, что в боекомплект включена управляемая ракета типа "Атака", она позволяет поражать различный спектр целей. <...> В приоритете - поражение надводных целей: катера, вплоть до безэкипажных, и все, что движется со скоростью до 50 узлов в час. <...> Эти ракеты наводятся по лучу и расширяют функционал установки", - сообщил он.

ЗРК "Комар" предыдущей версии 3М47-01 был принят на вооружение Военно-морского флота РФ в 2008 году. Впервые продемонстрирован в 2005 году на Международном военно-морском салоне (МВМС - 2005).

Доработанная версия "Комара" версии 3М47-03Э предназначена для обнаружения, автоматического сопровождения воздушных, береговых и морских целей и их поражения зенитными управляемыми ракетами типа "Игла-С" и управляемыми ракетами типа "Атака" с различными типами боевых частей - осколочно-фугасной, фугасной, кумулятивной. Оснащается оптико-электронной и тепловизионной системами распознавания целей, дальность работы которых днем достигает 20 км.