Войти
ТАСС

Разработчик рассказал о функционале нового корабельного ЗРК "Комар"

748
0
0
ЗРК "Комар"
ЗРК "Комар".
Источник изображения: Георгий Султанов/ ТАСС

Комплекс может поражать беспилотные катера, отметил представитель компании-разработчика

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Новая версия зенитного ракетного комплекса "Комар" 3М47-03Э (турельная установка) благодаря применению управляемых ракет "Атака" может поражать беспилотные катера. Об этом ТАСС на выставке "Интерполитех-2023" сообщил представитель компании-разработчика комплекса.

"Функционал боевого применения расширен за счет того, что в боекомплект включена управляемая ракета типа "Атака", она позволяет поражать различный спектр целей. <...> В приоритете - поражение надводных целей: катера, вплоть до безэкипажных, и все, что движется со скоростью до 50 узлов в час. <...> Эти ракеты наводятся по лучу и расширяют функционал установки", - сообщил он.

ЗРК "Комар" предыдущей версии 3М47-01 был принят на вооружение Военно-морского флота РФ в 2008 году. Впервые продемонстрирован в 2005 году на Международном военно-морском салоне (МВМС - 2005).

Доработанная версия "Комара" версии 3М47-03Э предназначена для обнаружения, автоматического сопровождения воздушных, береговых и морских целей и их поражения зенитными управляемыми ракетами типа "Игла-С" и управляемыми ракетами типа "Атака" с различными типами боевых частей - осколочно-фугасной, фугасной, кумулятивной. Оснащается оптико-электронной и тепловизионной системами распознавания целей, дальность работы которых днем достигает 20 км. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Выставки
МВМС
Похожие новости
24.07.2019
Российский ВМФ в зеркале Финского залива
30.05.2019
Рособоронэкспорт: летом на выставках в России представят прорывную для оружейного рынка продукцию
30.06.2017
"Удобная цель": в Минобороны оценили новый британский авианосец
29.06.2017
Страны Азии и Америки интересуются российской военно-морской техникой
23.06.2017
Карлос Соррета: Россия предложила Филиппинам хороший кредит на вооружение
14.07.2015
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», представит на «Международном военно-морском салоне–2015» натурные образцы автономного боевого тренажера командира и оператора
28.06.2011
В салоне МВМС-2011 примут участие 290 российских организаций и 70 иностранных компаний из 30 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 21:43
  • 56135
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 20:13
  • 101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.10 19:19
  • 1
Сирия выстояла перед агрессией США благодаря России
  • 18.10 17:48
  • 6
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 18.10 17:08
  • 6
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 18.10 15:37
  • 0
Новая польская власть: модернизация, расходы, численность вооруженных сил будут пересмотрены
  • 18.10 14:19
  • 0
Совместное развитие регионов России и Беларуси – дело выгодное
  • 18.10 13:03
  • 2659
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.10 09:32
  • 1
В Европе обвинили SpaceX в хищническом ценообразовании
  • 18.10 06:25
  • 2
Источник сообщил о скором завершении модернизации двигателя Д-18Т для Ан-124
  • 18.10 04:41
  • 2
Военкор: Не стоит ждать от ВС РФ активного наступления этой осенью и предстоящей зимой
  • 17.10 17:34
  • 1
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 17.10 16:56
  • 2
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 17.10 16:26
  • 1
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно
  • 17.10 16:14
  • 1
Теперь не до шуток: израильские танки Merkava стали оснащать металлическими козырьками для защиты от дронов