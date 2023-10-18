Полковник рассказал об особенностях огнеметной системы «Тосочка»

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» — одна из востребованных в зоне украинского конфликта. В беседе с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал о мощи этого оружия.

«Суть ее заключается в том, что это трехосный автомобиль повышенной проходимости. На нем находятся действующие оболочки для десяти ракет. Это мощные системы для поражения опорных пунктов противника и, естественно, поражение легкобронированных целей, находящихся в движении на открытой местности», — объяснил он.

На сегодняшний день это весьма востребованные системы поражения, которые так необходимы для решения боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО). Я думаю, эти системы не уступают аналогам других армий мира, и сегодня являются образцом технической мысли Андрей Кошкин полковник в отставке

17 октября Минобороны России сообщило, что российские военные применили огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» в зоне украинского конфликта. В ведомстве уточнили, что удар нанесли по скоплению пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Тосочку» впервые представили на параде Победы в Москве в 2020-м году. Ее дальность действия достигает от 6 до 18 километров. Машина полностью автоматизирована. У ТОС-2 также есть система радиоэлектронной защиты. Она отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками.