В России создали дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин

ЦАМТО, 17 октября. В России создан дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на технического директора предприятия-разработчика АО "Группа защиты-ЮТТА" Игоря Стукало.

"Дрон "Стрекоза" предназначен для обнаружения мин с электронным взрывателем, а также самодельных радиоуправляемых взрывных устройств. Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БЛА, по команде с земли он начинает облет территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На "Стрекозе" закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины", – рассказал он в ходе выставки "Интерполитех-2023".

Масса беспилотника – 12 кг, продолжительность полета – 50 мин., в комплект "Стрекозы" также входят 4 пары аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Коптер работает как в ручном, так и в автономном режиме.

И.Стукало сообщил в интервью "РИА Новости", что "Стрекоза" была передана на опытную эксплуатацию в войска, по итогам которой дрон получил положительные отзывы. По его словам, БЛА подтвердил свою способность эффективно работать, в том числе, в зоне СВО.

"Как правило, противник устанавливал там минные поля дистанционным способом, обычно у таких мин электронные взрыватели. Дрон уже тестировали Минобороны и Росгвардия, уже есть положительные результаты. Заказчик сообщил, что нашу разработку можно применять в зоне спецоперации", – рассказал собеседник агентства.