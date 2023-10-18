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ЦАМТО

В России создали дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин

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Комплекс дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств на беспилотном летательном аппарате "Стрекоза" на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" в Москве. 17 октября 2023
Комплекс дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств на беспилотном летательном аппарате "Стрекоза" на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" в Москве. 17 октября 2023.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 17 октября. В России создан дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на технического директора предприятия-разработчика АО "Группа защиты-ЮТТА" Игоря Стукало.

"Дрон "Стрекоза" предназначен для обнаружения мин с электронным взрывателем, а также самодельных радиоуправляемых взрывных устройств. Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БЛА, по команде с земли он начинает облет территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На "Стрекозе" закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины", – рассказал он в ходе выставки "Интерполитех-2023".

Масса беспилотника – 12 кг, продолжительность полета – 50 мин., в комплект "Стрекозы" также входят 4 пары аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Коптер работает как в ручном, так и в автономном режиме.

И.Стукало сообщил в интервью "РИА Новости", что "Стрекоза" была передана на опытную эксплуатацию в войска, по итогам которой дрон получил положительные отзывы. По его словам, БЛА подтвердил свою способность эффективно работать, в том числе, в зоне СВО.

"Как правило, противник устанавливал там минные поля дистанционным способом, обычно у таких мин электронные взрыватели. Дрон уже тестировали Минобороны и Росгвардия, уже есть положительные результаты. Заказчик сообщил, что нашу разработку можно применять в зоне спецоперации", – рассказал собеседник агентства.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
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