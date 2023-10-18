В Европе обвинили SpaceX в хищническом ценообразовании

В рамках миссии Transporter, предполагающей пакетное выведение малых спутников, услуги запуска на тяжелой ракете Falcon 9 американской компании SpaceX обходились в пять раз дешевле, чем на европейском легком носителе Vega, заявил в ходе Всемирной недели спутникового бизнеса старший вице-президент бизнес-подразделения Vega в компании Arianespace Марино Фрагнито. Об этом пишет SpaceNews.

По оценке менеджера, миссии Transporter «произвели настоящий фурор», «но в то же время создали большую проблему с точки зрения экономического обоснования для всех остальных игроков». Фрагнито заметил, что ранее стоимость килограмма выведения полезной нагрузки для малых спутников на Vega составляла 25 тысяч долларов, тогда как аналогичная услуга в случае Falcon 9 обходилась клиентам в 5 раз дешевле.

Европейский менеджер обвинил SpaceX в хищническом ценообразовании и вытеснении конкурентов с рынка. «Это безумие», — сказал старший вице-президент.

По его мнению, такая политика SpaceX привела к уходу с рынка ряда частных космических компаний — например, Virgin Orbit.

Ранее в октябре глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что многоразовый космический корабль Starship может полететь на Марс через три-четыре года.