Войти
Lenta.ru

В Европе обвинили SpaceX в хищническом ценообразовании

795
1
+1
Источник изображения: AP Photo/ John Raoux, архив

В рамках миссии Transporter, предполагающей пакетное выведение малых спутников, услуги запуска на тяжелой ракете Falcon 9 американской компании SpaceX обходились в пять раз дешевле, чем на европейском легком носителе Vega, заявил в ходе Всемирной недели спутникового бизнеса старший вице-президент бизнес-подразделения Vega в компании Arianespace Марино Фрагнито. Об этом пишет SpaceNews.

По оценке менеджера, миссии Transporter «произвели настоящий фурор», «но в то же время создали большую проблему с точки зрения экономического обоснования для всех остальных игроков». Фрагнито заметил, что ранее стоимость килограмма выведения полезной нагрузки для малых спутников на Vega составляла 25 тысяч долларов, тогда как аналогичная услуга в случае Falcon 9 обходилась клиентам в 5 раз дешевле.

Европейский менеджер обвинил SpaceX в хищническом ценообразовании и вытеснении конкурентов с рынка. «Это безумие», — сказал старший вице-президент.

По его мнению, такая политика SpaceX привела к уходу с рынка ряда частных космических компаний — например, Virgin Orbit.

Ранее в октябре глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что многоразовый космический корабль Starship может полететь на Марс через три-четыре года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Arianespace
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Ariane РН
Falcon РН
Марс
Похожие новости
02.11.2020
Сверху виднее
06.03.2018
"Теперь мы летаем, чтобы осваивать"
09.01.2018
Чужие победы
01.08.2017
Вверх-вниз
04.04.2017
Александр Железняков о старте уже летавшей ракеты Falcon 9
09.01.2017
Американская и сверхтяжелая
1 комментарий
№1
18.10.2023 09:32
Цитата, q
Европейский менеджер обвинил SpaceX в хищническом ценообразовании и вытеснении конкурентов с рынка. «Это безумие», — сказал старший вице-президент.

Невидимая рука рынка... Вы, европейцы, вроде сами всем эти принципы навязывали?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 21:43
  • 56135
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 20:13
  • 101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.10 19:19
  • 1
Сирия выстояла перед агрессией США благодаря России
  • 18.10 17:48
  • 6
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 18.10 17:08
  • 6
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 18.10 15:37
  • 0
Новая польская власть: модернизация, расходы, численность вооруженных сил будут пересмотрены
  • 18.10 14:19
  • 0
Совместное развитие регионов России и Беларуси – дело выгодное
  • 18.10 13:03
  • 2659
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.10 09:32
  • 1
В Европе обвинили SpaceX в хищническом ценообразовании
  • 18.10 06:25
  • 2
Источник сообщил о скором завершении модернизации двигателя Д-18Т для Ан-124
  • 18.10 04:41
  • 2
Военкор: Не стоит ждать от ВС РФ активного наступления этой осенью и предстоящей зимой
  • 17.10 17:34
  • 1
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 17.10 16:56
  • 2
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 17.10 16:26
  • 1
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно
  • 17.10 16:14
  • 1
Теперь не до шуток: израильские танки Merkava стали оснащать металлическими козырьками для защиты от дронов