В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины

В России создали дрон-сапер "Стрекоза", способный дистанционно подрывать мины
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России создан дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-разработчика этого беспилотника АО "Группа защиты-ЮТТА" Игорь Стукало.
Масса беспилотника — 12 килограмм, продолжительность полета — 50 минут. В комплект "Стрекозы" также входят четыре пары аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Коптер работает как в ручном, так и в автономном режиме.
"Дрон уже тестировали Минобороны и Росгвардия, уже есть положительные результаты. Заказчик сообщил, что нашу разработку можно применять в зоне спецоперации на удалении от непосредственной линии боевого соприкосновения, то есть на глубине 15-20 километров", — отметил Стукало.
Как отметил собеседник агентства, разработку уже передали на эксплуатацию в войска.