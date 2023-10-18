В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины

Комплекс дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств на беспилотном летательном аппарате "Стрекоза" на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" в Москве. 17 октября 2023.

В России создали дрон-сапер "Стрекоза", способный дистанционно подрывать мины

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России создан дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-разработчика этого беспилотника АО "Группа защиты-ЮТТА" Игорь Стукало.

"Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БПЛА, по команде с земли он начинает облет территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На "Стрекозе" закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины", — рассказал он на выставке "Интерполитех-2023".

Масса беспилотника — 12 килограмм, продолжительность полета — 50 минут. В комплект "Стрекозы" также входят четыре пары аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Коптер работает как в ручном, так и в автономном режиме.

"Дрон уже тестировали Минобороны и Росгвардия, уже есть положительные результаты. Заказчик сообщил, что нашу разработку можно применять в зоне спецоперации на удалении от непосредственной линии боевого соприкосновения, то есть на глубине 15-20 километров", — отметил Стукало.

Как отметил собеседник агентства, разработку уже передали на эксплуатацию в войска.