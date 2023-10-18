Войти
ТАСС

Институт РАН обсуждает с Китаем сотрудничество по проекту "Спектр-УФ"

677
0
0
«Спектр-УФ»
«Спектр-УФ».
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Andrzej Olchawa

Исследователи предлагают сделать общим один канал связи на российской обсерватории и китайском телескопе или оснастить "Спектр-УФ" дополнительным китайским прибором

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) обсуждают с коллегами из Китая возможное сотрудничество по проекту космической обсерватории "Спектр-УФ", а также телескопа, который китайская сторона планирует запустить к своей космической станции "Тяньгун". Об этом сообщил директор ИНАСАН Михаил Сачков в рамках конференции "Ультрафиолетовая Вселенная - 2023".

"Мы с ними пытаемся наладить сотрудничество по двум направлениям", - сказал ученый. По его словам, первый вариант сотрудничества предполагает совместное использование двух телескопов. "Мы хотели бы согласовать с ними, условно скажу, чтобы один канал, один фильтр у нас был общий - на "Спектре-УФ" и на китайском телескопе", - пояснил Сачков. Он добавил, что такой подход позволит приводить данные в одну систему.

"Второе предложение китайских коллег - это поставить на борт "Спектра-УФ" малый широкоугольный ультрафиолетовый телескоп", - рассказал ученый. По его словам, китайский прибор мог бы производить собственные наблюдения, не влияя на научную программу российского телескопа.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) рассчитывает в 2024 году запустить автономный модуль "Сюньтянь" (Xuntian, "Небесный дозор"), оснащенный двухметровым оптическим телескопом. Он отправится на ту же орбиту, на которой сейчас находится китайская космическая станция "Тяньгун" и в перспективе сможет сближаться со станцией для ремонта, дозаправки и обслуживания оборудования.

"Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Головной организацией в проекте является Институт астрономии РАН.

Всероссийская научная конференция "Ультрафиолетовая Вселенная - 2023" посвящена астрономическим наблюдениям в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра. Конференция проходит с 16 по 19 октября под эгидой Российской академии наук в честь празднования ее 300-летия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
CNSA
Похожие новости
19.07.2023
Венесуэла примет участие в создании Россией и Китаем лунной станции
22.03.2023
Борисов заявил, что Россия и Китай широко взаимодействуют по космосу
01.10.2021
Роскосмос планирует подписать с ESA договор о сотрудничестве в области исследования Луны
17.06.2021
Китай рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией в космосе
12.03.2021
Японские СМИ: российско-китайское лунное сотрудничество направлено против Америки?
12.02.2021
Гонки пионеров: на орбиту Марса с разницей менее чем в сутки вышли сразу два космических аппарата — первые китайский и арабский зонды
26.10.2016
Ни хау!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 21:43
  • 56135
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 20:13
  • 101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.10 19:19
  • 1
Сирия выстояла перед агрессией США благодаря России
  • 18.10 17:48
  • 6
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 18.10 17:08
  • 6
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 18.10 15:37
  • 0
Новая польская власть: модернизация, расходы, численность вооруженных сил будут пересмотрены
  • 18.10 14:19
  • 0
Совместное развитие регионов России и Беларуси – дело выгодное
  • 18.10 13:03
  • 2659
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.10 09:32
  • 1
В Европе обвинили SpaceX в хищническом ценообразовании
  • 18.10 06:25
  • 2
Источник сообщил о скором завершении модернизации двигателя Д-18Т для Ан-124
  • 18.10 04:41
  • 2
Военкор: Не стоит ждать от ВС РФ активного наступления этой осенью и предстоящей зимой
  • 17.10 17:34
  • 1
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 17.10 16:56
  • 2
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 17.10 16:26
  • 1
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно
  • 17.10 16:14
  • 1
Теперь не до шуток: израильские танки Merkava стали оснащать металлическими козырьками для защиты от дронов