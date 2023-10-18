Институт РАН обсуждает с Китаем сотрудничество по проекту "Спектр-УФ"

Исследователи предлагают сделать общим один канал связи на российской обсерватории и китайском телескопе или оснастить "Спектр-УФ" дополнительным китайским прибором

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) обсуждают с коллегами из Китая возможное сотрудничество по проекту космической обсерватории "Спектр-УФ", а также телескопа, который китайская сторона планирует запустить к своей космической станции "Тяньгун". Об этом сообщил директор ИНАСАН Михаил Сачков в рамках конференции "Ультрафиолетовая Вселенная - 2023".

"Мы с ними пытаемся наладить сотрудничество по двум направлениям", - сказал ученый. По его словам, первый вариант сотрудничества предполагает совместное использование двух телескопов. "Мы хотели бы согласовать с ними, условно скажу, чтобы один канал, один фильтр у нас был общий - на "Спектре-УФ" и на китайском телескопе", - пояснил Сачков. Он добавил, что такой подход позволит приводить данные в одну систему.

"Второе предложение китайских коллег - это поставить на борт "Спектра-УФ" малый широкоугольный ультрафиолетовый телескоп", - рассказал ученый. По его словам, китайский прибор мог бы производить собственные наблюдения, не влияя на научную программу российского телескопа.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) рассчитывает в 2024 году запустить автономный модуль "Сюньтянь" (Xuntian, "Небесный дозор"), оснащенный двухметровым оптическим телескопом. Он отправится на ту же орбиту, на которой сейчас находится китайская космическая станция "Тяньгун" и в перспективе сможет сближаться со станцией для ремонта, дозаправки и обслуживания оборудования.

"Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Головной организацией в проекте является Институт астрономии РАН.

Всероссийская научная конференция "Ультрафиолетовая Вселенная - 2023" посвящена астрономическим наблюдениям в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра. Конференция проходит с 16 по 19 октября под эгидой Российской академии наук в честь празднования ее 300-летия.