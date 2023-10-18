Политолог объяснил, почему США против перемирия между Израилем и Палестиной

Политолог Асафов: США преследуют свои цели на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Представители четырех государств в СБ ООН заблокировали принятие российского проекта резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. В эфире радио Sputnik результаты голосования прокомментировал политолог Александр Асафов.

Голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто выступает за перемирие, а кто преследует узкокорыстные цели, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодняшнее голосование членов Совета Безопасности очень показательно. Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели", – сказал он.

Против принятия документа проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония, шесть стран воздержались. Поддержали российский проект резолюции Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

В эфире радио Sputnik член Общественной палаты РФ, политолог Александр Асафов отметил, что США и их союзники продемонстрировали заинтересованность в достижении собственных сиюминутных задач, а не в прекращении конфликта.

"США и их сателлиты придерживаются позиции, которая не направлена на достижение соглашения и прекращение кровопролития любой ценой. У них есть свои политические задачи, связанные в том числе с президентской кампанией в Соединенных Штатах. И здесь не важны жизни мирных людей, жизни детей. Здесь важны эти самые цели, демонстрация поддержки (Израиля, – ред.), в том числе собственным гражданам, демонстрация готовности перебросить авианосец и две тысячи морских пехотинцев. Это внешнеполитическая задача, связанная с представлением США на внешнем контуре. При этом абсолютно не берется в расчет реальная гуманитарная ситуация", – сказал Александр Асафов.