ВСУ получили вертолеты Во 105 Е-4 из наличия ВС Албании

ЦАМТО, 17 октября. Минобороны Украины 15 октября объявило о вводе в эксплуатацию ВСУ очередных образцов военной техники – вертолетов Во 105 Е-4 и мотоциклов KTM 450 ЭХС (количество не указано).

Как сообщается в пресс-релизе украинского оборонного ведомства, многоцелевой вертолет Во 105 Е-4 немецкого производства будет использоваться для наблюдения и разведки. Также на его борту можно перевозить пассажиров и грузы.

На скоростной мотоцикл KTM 450 ЕХС можно устанавливать легкое вооружение. Он оптимален при движении по пересеченной местности.

По имеющимся данным, 12 вертолетов в противотанковой версии Bo 105P Бундесвера были отремонтированы и модернизированы до стандарта E4 по контракту на сумму 10 млн. евро, а затем безвозмездно переданы Албании в 2006 году. Эта версия имеет лучшие характеристики и авионику.

В отличие от Бундесвера в прошлом, албанские Bo 105-E4 не имели на вооружении противотанковые ракеты HOT. В этой связи логично, что в пресс-релизе украинского МО прямо указывается, что вертолеты будут использоваться в разведывательных целях.

Bo 105 – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, разработанный компанией Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB) из Оттобрунна, Западная Германия. Это был первый легкий двухдвигательный вертолет в мире и первый винтокрылый аппарат, способный выполнять фигуры высшего пилотажа, например перевернутые петли. Bo 105 был принят на вооружение в 1970 году.

Основные производственные мощности по выпуску Bo 105 располагались в Германии и Канаде. Из-за высокого уровня экспортных продаж были открыты дополнительные производственные линии в Испании, Индонезии и на Филиппинах. За все время производства по всему миру с конвейера сошло около 1500 ед. Bo 105.

Компания MBB вошла в состав консорциума Eurocopter в 1991 году, который продолжил производство Bo 105 до 2001 года. Позднее вертолет был заменен в линейке продукции Eurocopter более новым Eurocopter EC-135.

Вертолет может взять на борт до 4 человек, максимальная взлетная масса – 2500 кг. Практическая дальность полета – 575 км. Крейсерская скорость – 204 км/ч.